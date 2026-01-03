vivo X300 Ultra : écran plat 2K, double capteur 200 mégapixels et batterie 7 000 mAh

Vivo affine encore sa vision du smartphone ultra-photographique. À quelques mois de son lancement présumé, le vivo X300 Ultra refait surface à travers une nouvelle fuite détaillée signée Digital Chat Station.

Écran, design, photo : ce flagship 2026 se dessine comme une évolution méthodique, mais ambitieuse, du X200 Ultra.

Vivo X300 Ultra : Un écran plat haut de gamme, enfin assumé

Selon le leaker, une unité d’ingénierie du vivo X300 Ultra serait équipée d’un écran BOE plat de 6,82 pouces, affichant une définition proche de la 2K. Le panneau adopterait une technologie LTPO, permettant une gestion adaptative du taux de rafraîchissement, gage d’un meilleur équilibre entre fluidité et autonomie.

Vivo miserait également sur un design à bordures fines sur les quatre côtés, confirmant l’abandon progressif des écrans incurvés au profit d’une lisibilité accrue et d’un meilleur confort d’utilisation au quotidien.

Un design plus rationnel, sans bouton superflu

Autre évolution notable : la disparition du bouton photo dédié (ou « Action button ») introduit sur le vivo X200 Ultra. Selon Digital Chat Station, ce choix serait dicté par des considérations très pragmatiques : le bouton occupait un espace interne précieux sans offrir une valeur suffisante dans l’usage quotidien.

Le vivo X300 Ultra conserverait en revanche un châssis métallique plat aux arêtes marquées, dans la continuité esthétique de la génération précédente, tout en affinant les lignes. À l’arrière, le large module photo circulaire resterait de mise, avec une protubérance comparable à celle du vivo X200 Ultra — un compromis assumé pour loger des capteurs toujours plus imposants.

Photo : vivo pousse encore les curseurs

C’est évidemment sur le terrain photographique que le vivo X300 Ultra entend se démarquer. Les fuites convergent vers une configuration impressionnante avec deux capteurs de 200 mégapixels, et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Le capteur principal serait le Sony LYT-901, récemment dévoilé, avec une particularité intrigante : la prise en charge d’un zoom optique continu sur plusieurs focales. Une approche plus fluide et potentiellement plus exploitable au quotidien que les implémentations actuelles à paliers fixes.

Les autres capteurs mentionnés incluent le Sony LYT-828 pour l’ultra grand-angle, et un capteur Samsung HPB pour le téléobjectif périscopique.

Sur le papier, Vivo semble chercher moins l’effet vitrine que la polyvalence réelle, un point clé pour un photophone destiné à un usage intensif.

Puissance maximale et autonomie XXL

Sous le capot, le vivo X300 Ultra embarquerait le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, épaulé par une batterie massive de 7 000 mAh — un chiffre rare sur le segment ultra-premium. La fiche technique serait complétée par un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, et OriginOS 6 basé sur Android 16 dès la sortie.

Un ensemble clairement orienté vers la performance brute, l’endurance et l’IA embarquée.

Lancement et disponibilité mondiale en ligne de mire

Vivo positionnerait le vivo X300 Ultra comme son prochain flagship centré sur la photo, avec un lancement attendu en mars 2026 en Chine. Fait notable : la version internationale, référencée sous le numéro de modèle V2562, aurait déjà obtenu une certification EEC, suggérant une commercialisation hors de Chine — un pas important pour la marque sur le segment ultra-haut de gamme.

Avec le vivo X300 Ultra, vivo ne cherche pas à tout réinventer. Il rationalise, optimise et pousse plus loin ce qui a fait le succès du vivo X200 Ultra : un design affirmé, une photographie sans compromis et une fiche technique XXL.

Si les promesses autour du zoom optique continu et de l’autonomie se confirment, le X300 Ultra pourrait bien s’imposer comme l’un des photophones les plus sérieux de 2026 — et renforcer la crédibilité de Vivo face aux mastodontes du secteur.