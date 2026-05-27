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Samsung Galaxy S26 : une hausse de prix se prépare en Europe

Samsung Galaxy S26 : une hausse de prix se prépare en Europe

Les smartphones premium de Samsung n’ont jamais vraiment été des achats impulsifs. Mais, en 2026, la gamme Galaxy pourrait franchir un nouveau palier tarifaire, sur fond de tension persistante autour des composants mémoire.

Selon plusieurs rapports, Samsung préparerait une hausse de prix sur plusieurs modèles Galaxy en Grèce dès la première semaine de juin, avec des augmentations pouvant atteindre 100 à 200 € selon les configurations.

Les modèles concernés incluraient les Galaxy S, les Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et certains Galaxy FE.

Les Galaxy premium deviennent encore plus chers

La hausse ne toucherait pas seulement les futurs modèles. Des augmentations ont déjà été observées sur certains appareils Galaxy aux États-Unis, notamment les versions à stockage élevé du Galaxy Z Fold 7, du Z Flip 7, du Galaxy S25 FE ou encore de plusieurs tablettes Galaxy Tab.

Le signal est clair : Samsung semble faire porter une partie de la pression tarifaire sur les variantes les mieux équipées. Une stratégie logique, mais risquée, car ce sont précisément ces modèles qui séduisent les utilisateurs les plus fidèles et les plus technophiles.

La mémoire, nouveau nerf de la guerre

La principale explication viendrait de la flambée des coûts liés à la mémoire. La demande massive en puces pour l’IA et les centres de données exerce une pression sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, avec des répercussions attendues sur les smartphones, PC et autres appareils connectés.

Samsung n’est pas seul dans cette situation. Même les marques chinoises, longtemps agressives sur les prix, commencent à ajuster leurs tarifs. Le smartphone haut de gamme entre dans une phase où la performance IA, le stockage et les composants mémoire deviennent des facteurs de coût majeurs.

Un enjeu stratégique avant les prochains pliants

Cette hausse arrive à un moment délicat. Samsung prépare déjà la prochaine génération de pliants, attendue autour des Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8. Si la tendance se confirme, ces modèles pourraient arriver avec des prix encore plus élevés que leurs prédécesseurs.

Le risque pour Samsung est double : préserver ses marges sans décourager le renouvellement. Car à force de grimper, le smartphone premium ne se contente plus de concurrencer l’iPhone ou les flagships chinois. Il doit désormais justifier chaque euro supplémentaire.

Samsung semble entrer dans une nouvelle équation : vendre moins par effet de prix, mais mieux valoriser chaque modèle. Reste à savoir jusqu’où les utilisateurs accepteront de suivre.