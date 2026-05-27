La prochaine grande génération de Raspberry Pi ne devrait pas arriver aussi vite qu’espéré. Lors d’un AMA Reddit organisé le 21 mai 2026, Eben Upton a indiqué que le Raspberry Pi 6 ne serait pas attendu avant début 2028, confirmant que le Raspberry Pi 5 restera la carte phare encore un bon moment.

Raspberry Pi 6 : Une évolution, pas une révolution

Contrairement à certaines attentes, le Raspberry Pi 6 ne devrait pas bouleverser la formule. Eben Upton évoque un format et des fonctionnalités globalement similaires, mais avec « plus » : CPU plus rapides, meilleures entrées-sorties et bande passante mémoire renforcée.

Autrement dit, Raspberry Pi semble privilégier la continuité plutôt qu’une refonte complète avec plus de ports ou un SSD M.2 intégré.

Pas de NPU embarqué pour l’IA

Le point le plus surprenant concerne l’intelligence artificielle. Alors que de nombreuses cartes concurrentes intègrent désormais un NPU pour l’inférence locale, Raspberry Pi ne semble pas vouloir suivre cette voie.

Eben Upton défend plutôt une approche centrée sur le CPU : selon lui, démocratiser l’IA passe d’abord par des processeurs rapides et abordables, complétés si besoin par des accélérateurs externes comme les HAT IA basés sur Hailo.

Un choix très Raspberry Pi

Cette stratégie peut sembler conservatrice, mais elle colle à l’ADN de la marque. Raspberry Pi ne cherche pas à gagner la course aux fiches techniques, mais à préserver un équilibre entre prix, disponibilité, compatibilité et usages éducatifs ou industriels.

Dans un marché obsédé par l’IA embarquée, le Raspberry Pi 6 pourrait donc arriver plus tard, sans NPU, mais avec une promesse simple : rester une plateforme ouverte, accessible et durable.