Accueil » Xiaomi 17 Ultra : un nouveau sommet pour le flagship photographique, avec une Leica Edition d’exception

Xiaomi 17 Ultra : un nouveau sommet pour le flagship photographique, avec une Leica Edition d’exception

Xiaomi 17 Ultra : un nouveau sommet pour le flagship photographique, avec une Leica Edition d’exception

Xiaomi a officiellement levé le voile sur son nouveau fleuron, le Xiaomi 17 Ultra, lors d’un événement organisé en Chine. Aux côtés du modèle standard, la marque a également présenté une Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, version spéciale pensée comme un hommage assumé à l’héritage photographique de Leica.

Ce lancement marque une étape clé dans le partenariat entre Xiaomi et Leica, désormais élevé au rang de « co-création stratégique », impliquant une collaboration dès la conception du produit. Le Xiaomi 17 Ultra est ainsi le premier smartphone issu de cette nouvelle philosophie.

Xiaomi 17 Ultra : Un design affiné et un écran de très haut niveau

Le Xiaomi 17 Ultra opère une évolution notable de la gamme : il devient le premier Ultra de Xiaomi à adopter un écran plat, tout en conservant une identité premium. Avec 8,29 mm d’épaisseur, il s’agit également du Xiaomi Ultra le plus fin jamais conçu.

L’appareil embarque un écran OLED LTPO M10 de 6,9 pouces, affichant une définition de 2608 × 1200 pixels (près de 2K), une densité de 420 ppp, et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. La luminosité atteint jusqu’à 3 500 nits, avec prise en charge de HDR10+ et Dolby Vision.

Xiaomi ajoute à cela une structure RGB complète pour une meilleure netteté, une double gradation DC + PWM 1920 Hz, une certification TÜV Rheinland triple protection oculaire, et une protection Xiaomi Ceramic Glass 2.0.

Le tout vise un confort visuel maximal, aussi bien pour le multimédia que pour un usage prolongé.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et refroidissement repensé

Sous le capot, le Xiaomi 17 Ultra est propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nm. Il s’appuie sur 2 cœurs Oryon ultra-performants à 4,6 GHz, 6 cœurs performance à 3,62 GHz, et 1 GPU Adreno 840 avec cache étendu.

Pour maintenir ces performances sur la durée, Xiaomi intègre un système de refroidissement liquide à double pompe annulaire, optimisé pour le processeur et le module photo. La marque annonce une amélioration de 50 % de la conductivité thermique, un point crucial pour la photographie et la vidéo intensives.

L’ensemble fonctionne sous HyperOS 3.0, avec une intégration poussée de l’écosystème Xiaomi… mais aussi d’Apple.

Une interopérabilité inédite avec l’écosystème Apple

C’est l’une des annonces les plus surprenantes du lancement. HyperOS 3.0 permet désormais le mirroring et le contrôle d’iPhone, iPad et Mac depuis un Xiaomi,le contrôle inverse, depuis un iPhone vers un smartphone Xiaomi, le partage bidirectionnel entre appareils Xiaomi.

Une ouverture rare, qui positionne Xiaomi comme un acteur de plus en plus transversal dans l’univers mobile.

Un système photo pensé comme un outil professionnel

La photographie reste le cœur du Xiaomi 17 Ultra. Le module principal repose sur un capteur Light Fusion 1050L de 1 pouce, co-développé avec Leica avec un capteur de 50 mégapixels, 14 EV de dynamique native, une technologie LOFIC ultra-haute plage dynamique, et des performances accrues en contre-jour et en basse lumière.

Téléobjectif périscopique Leica 200 mégapixels

Véritable pièce maîtresse, le téléobjectif adopte un capteur 200 mégapixels de 1/1,4 pouce, un zoom optique continu de 75 à 100 mm (≈ 3,2× à 4,3×), une extension numérique jusqu’à 400 mm, une certification Leica APO, première chez Xiaomi, un système optique flottant 3G + 5P, sans recadrage numérique, et la prise de vue macro téléobjectif à 30 cm.

Le bloc photo est constitué d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, avec un champ de 115°, un macro de 5 cm, et une caméra frontale de 50 mégapixels, avec une vidéo 4K à 60 fps. L’ensemble couvre quasiment toutes les focales utiles en photo et vidéo avancées.

Batterie record et connectivité complète

Le Xiaomi 17 Ultra embarque une batterie Jinshajiang de 6 800 mAh, la plus grande jamais vue sur un Xiaomi Ultra. Elle prend en charge une charge filaire de 90 W, sans fil de 50 W, une recharge inversée filaire et sans fil, et un protocole universel PPS 90 W.

Côté connectivité, rien ne manque : Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C 3,2 Gen 2, NFC, UWB, ainsi que la communication satellite. L’appareil est certifié IP66, IP68 et IP69.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition : l’hommage ultime à la photo classique

Le Leica Edition va encore plus loin dans l’approche photographique. Il dispose d’un design inspiré des Leica M avec une finition bicolore inspirée des appareils Leica M, un point rouge Leica iconique, un châssis moleté évoquant une bague d’objectif, et un Master Zoom Ring physique, avec contrôle mécanique de la focale, de l’exposition ou de la balance des blancs.

En outre, le smartphone est doté d’un logiciel exclusif Leica avec un mode Leica Moment, un rendu couleur Leica M9, une simulation noir et blanc Leica M3/MONOPAN 50, et un format plein cadre 3:2. Un puce de chiffrement dédiée assure l’authenticité des photos, et la version Leica prend en charge la double communication satellite BeiDou + Tiantong.

Le smartphone est livré dans un coffret Leica premium, avec coque magnétique, capuchon d’objectif, dragonne et chiffon de nettoyage.

Prix et disponibilité en Chine

Xiaomi 17 Ultra :

12 Go + 512 Go : 6 999 ¥ (~ 850 euros)

16 Go + 512 Go : 7 499 ¥ (~ 910 euros)

16 Go + 1 To : 8 499 ¥ (~ 1 030 euros)

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

16 Go + 512 Go : 7 999 ¥ (~ 970 euros)

16 Go + 1 To : 8 999 ¥ (~ 1 090 euros)

Les précommandes sont ouvertes, avec un lancement officiel des ventes le 27 décembre 2025 en Chine. Aucune information n’a encore été communiquée concernant une sortie internationale.

Avec le Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi ne se contente pas d’améliorer son flagship. La marque redéfinit ce que peut être un smartphone photographique professionnel, tant sur le plan matériel que logiciel. La Leica Edition, en particulier, s’adresse à une niche exigeante : celle des passionnés de photo qui veulent retrouver des sensations proches d’un appareil dédié.

Un positionnement clair, ambitieux, et sans doute l’un des photophones les plus marquants de l’année 2026.