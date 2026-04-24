Le prochain flagship de OnePlus commence à se dessiner avec davantage de précision. À quelques mois d’un lancement attendu en Chine, de nouvelles fuites évoquent un smartphone taillé pour la performance, avec un accent particulier sur l’écran, l’endurance et la photo.

Rien n’est officiel à ce stade, mais la trajectoire paraît claire : OnePlus voudrait faire du OnePlus 16 un modèle encore plus radical que le OnePlus 15.

OnePlus 16 : Un écran qui pourrait devenir l’argument phare

Selon une nouvelle fuite relayée ce 23 avril, le OnePlus 16 embarquerait une dalle plate BOE LTPO personnalisée de 6,78 pouces en définition 1,5K, avec une intégration LIPO destinée à réduire au maximum les bordures, qui pourraient descendre autour de 1 mm sur les quatre côtés. Le point le plus spectaculaire concerne toutefois la fréquence de rafraîchissement : 185 Hz serait l’objectif minimal évoqué, tandis qu’un mode allant jusqu’à 240 Hz serait à l’étude.

Si cette rumeur se confirme, OnePlus chercherait clairement à dépasser le terrain déjà très agressif du OnePlus 15, dont la marque met en avant une dalle LTPO 1,5K de 6,78 pouces capable de monter jusqu’à 165 Hz dans certains usages.

Autrement dit, la marque ne miserait pas sur une simple itération, mais sur une montée en gamme visible dès la première fiche technique.

La fuite évoque aussi un contrôleur tactile dédié et une prise en charge du gamut BT.2020, ce qui laisserait entendre un positionnement très premium, à la frontière entre smartphone gaming et flagship grand public. À ce niveau, l’écran ne serait plus seulement un composant fort : il deviendrait un outil de différenciation stratégique.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro : OnePlus viserait le très haut du panier

Côté performances, les rumeurs parlent d’un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, référencé SM8975, une puce de nouvelle génération qui pourrait s’accompagner de mémoire LPDDR6. Là encore, il faut rester prudent sur la nomenclature finale, Qualcomm n’ayant encore rien officialisé publiquement. Mais plusieurs fuites convergent sur l’idée d’une plateforme très haut de gamme destinée aux flagships Android de fin 2026.

Ce choix placerait le OnePlus 16 dans une confrontation directe avec d’autres smartphones orientés performance, comme l’iQOO 16, lui aussi régulièrement cité dans les rumeurs autour de cette future puce. OnePlus semble donc vouloir préserver ce qui fait encore une partie de son identité : proposer un téléphone rapide, nerveux et techniquement ambitieux, sans se contenter d’un discours logiciel autour de l’IA.

Photo et autonomie : le vrai bond pourrait être ailleurs

Les fuites les plus récentes évoquent aussi un bloc photo arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et surtout d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. En parallèle, plusieurs rapports mentionnent une batterie qui pourrait approcher les 9 000 mAh, soit un seuil encore rare sur un smartphone flagship.

C’est probablement là que le OnePlus 16 devient particulièrement intéressant. Un écran ultra-rapide impressionne sur le papier, mais une énorme batterie et un périscope 200 mégapixels parlent immédiatement au marché. D’un côté, OnePlus répond à la demande pour des téléphones plus endurants ; de l’autre, la marque cherche visiblement à muscler la polyvalence photo sans abandonner son ADN performance.

Une fiche technique qui raconte aussi l’évolution du marché

D’après ces rumeurs, le OnePlus 16 pourrait arriver avec OxygenOS 17 basé sur Android 17, dans une version de base dotée de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour un tarif tournant autour de 5 000 yuans, soit environ 630 euros au taux évoqué par les premières fuites. Là encore, ce sont des estimations non confirmées, mais elles donnent une idée du positionnement visé.

Au fond, cette fuite dit quelque chose d’assez révélateur sur le segment premium Android en 2026. Les constructeurs ne se contentent plus d’empiler la puissance brute : ils cherchent à combiner affichage spectaculaire, autonomie XXL, photo plus ambitieuse et design plus soigné. OnePlus semble vouloir jouer sur tous ces tableaux à la fois, avec un appareil qui serait autant pensé pour l’endurance que pour la démonstration technologique.

Reste maintenant à voir ce qui survivra au passage de la rumeur au produit final. Mais si ne serait-ce qu’une partie de ces informations se confirme, le OnePlus 16 pourrait bien devenir l’un des smartphones Android les plus agressifs de cette fin d’année.