Huawei Pura 90 Ultra : un téléobjectif 200 mégapixels en test pour contrer Xiaomi, OPPO et Vivo

En 2026, la course à la photographie mobile ultra-haut de gamme s’intensifie. Après le cap des 200 mégapixels sur les capteurs principaux, les constructeurs semblent désormais prêts à franchir une nouvelle étape : le téléobjectif 200 mégapixels.

Alors que Xiaomi a déjà officialisé le Xiaomi 17 Ultra avec un zoom périscopique 200 mégapixels, OPPO et Vivo préparent des solutions analogues sur leurs Find X9 Ultra et Vivo X300 Ultra.

D’après une nouvelle fuite, Huawei ne compte pas rester à l’écart.

Huawei Pura 90 Ultra : Un téléobjectif 200 mégapixels en approche chez Huawei

Selon le leaker bien connu Digital Chat Station, l’un des « cinq plus grands fabricants » testerait actuellement un smartphone axé sur la photo intégrant un téléobjectif 200 mégapixels. Sans nommer directement la marque, l’indice donné est particulièrement révélateur : un capteur principal de 50 mégapixels au format 1 pouce, associé à une ouverture variable.

Cette configuration correspond précisément à celle du Huawei Pura 80 Ultra, ce qui désigne presque naturellement son successeur : le Huawei Pura 90 Ultra.

Capteur 1/1.28 », zoom 3.5x et arbitrage technologique

Toujours selon DCS, le téléobjectif de 200 mégapixels actuellement testé par Huawei repose sur un capteur de 1/1.28 pouce, un zoom optique 3.5x, et une architecture périscopique avancée.

Huawei hésiterait encore entre deux solutions techniques : un capteur OV52A gravé en 40 nm, ou un capteur plus récent SCC80XS en 22 nm, à capacités matérielles supérieures. Les deux capteurs partageraient la même taille physique, mais la version 22 nm offrirait de meilleures performances en traitement, consommation énergétique et rapidité de lecture — des points cruciaux pour la photo computationnelle et la vidéo.

Un lancement avant le Nouvel An chinois ?

La fuite indique également que le Pura 90 Ultra pourrait être lancé avant le Nouvel An chinois, une fenêtre stratégique pour Huawei sur son marché domestique.

La gamme devrait comprendre : Huawei Pura 90, Huawei Pura 90 Pro, Huawei Pura 90 Pro+ et Huawei Pura 90 Ultra. Le modèle Ultra incarnerait logiquement la vitrine technologique, avec une emphase claire sur la photographie longue focale.

Le téléobjectif devient le nouveau champ de bataille

Après plusieurs années dominées par les capteurs principaux toujours plus grands, le téléobjectif s’impose comme le nouveau terrain d’innovation chez les flagships Ultra. Le passage au 200 mégapixels permet un recadrage massif sans perte, une meilleure restitution des détails à longue distance, et un zoom hybride plus flexible.

Pour Huawei, cette évolution est stratégique. Privée de certaines technologies occidentales, la marque continue d’innover sur le matériel photo pour rester compétitive face aux géants chinois et coréens.

Si ce téléobjectif 200 Mpx se concrétise sur le Pura 90 Ultra, Huawei pourrait bien revenir au centre du jeu sur la photographie mobile haut de gamme en 2026.