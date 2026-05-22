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ChatGPT arrive dans PowerPoint : OpenAI veut automatiser la corvée des slides

ChatGPT arrive dans PowerPoint : OpenAI veut automatiser la corvée des slides

Créer une présentation n’a jamais vraiment été une question d’idées. Le vrai cauchemar, ce sont les titres à réaligner, les puces à reformater et l’ordre des slides à reconstruire à minuit.

Avec ChatGPT for PowerPoint, désormais disponible en bêta, OpenAI veut s’attaquer directement à cette friction très corporate : transformer PowerPoint en espace de travail conversationnel.

Une IA intégrée directement dans PowerPoint

ChatGPT for PowerPoint permet de créer, modifier et affiner une présentation sans quitter l’interface de Microsoft. L’utilisateur peut partir d’un brief, de notes, de documents, de feuilles de calcul, d’images ou d’un deck existant, puis demander à ChatGPT de générer une structure, réécrire des titres, alléger des slides trop denses ou ajouter une nouvelle section.

OpenAI précise que les contenus restent éditables dans PowerPoint, un point essentiel pour les usages professionnels.

Plus qu’un générateur de slides

L’intérêt ne se limite pas à produire une première version. ChatGPT peut aussi relire une présentation comme le ferait un consultant : repérer les faiblesses narratives, signaler les éléments manquants, résumer l’histoire du deck ou anticiper les questions d’un comité exécutif.

C’est là que l’outil dépasse la simple mise en page pour toucher à la logique même du storytelling business.

Une réponse directe à Copilot

Face à Microsoft Copilot, OpenAI mise sur la continuité avec l’écosystème ChatGPT. L’extension peut utiliser les apps connectées au compte ChatGPT, selon le forfait, les réglages administrateur et les droits disponibles. La bêta est proposée mondialement aux utilisateurs Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise, Edu, Teachers et K-12.

OpenAI prévient toutefois que l’outil reste en bêta : les résultats peuvent être incomplets ou incorrects, et certaines fonctions avancées de PowerPoint, notamment les modèles complexes ou la gestion fine des polices, peuvent encore poser problème.

Le vrai enjeu : l’IA dans les outils du quotidien

Après Excel et Google Sheets, ChatGPT s’installe dans un autre pilier du travail de bureau. La stratégie est claire : faire sortir l’IA de la fenêtre de chat pour l’intégrer là où les équipes produisent déjà leurs documents. Moins de copier-coller, moins de friction, plus de continuité.

Avec PowerPoint, OpenAI ne promet pas seulement de gagner du temps. Il tente de prendre place au cœur d’un rituel professionnel universel : transformer des idées encore brutes en récit clair, convaincant et présentable.