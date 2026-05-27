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Huawei Mate 90 : le Kirin 9050 Pro viserait des performances proches du 3 nm

Huawei Mate 90 : le Kirin 9050 Pro viserait des performances proches du 3 nm

Huawei semble prêt à franchir une nouvelle étape dans sa reconquête technologique. Lors du 20e Shenzhen International Financial Expo en Chine, un dirigeant du groupe aurait dévoilé plusieurs détails autour de la prochaine génération de puces maison destinées à la série Mate 90.

Au cœur des discussions : un processeur capable d’approcher les performances des puces mobiles 3 nm actuelles, malgré les restrictions technologiques qui pèsent toujours sur Huawei.

Huawei mise sur une nouvelle architecture baptisée « Tau »

Selon les informations relayées depuis l’événement, le nouveau SoC de Huawei reposerait sur un principe de conception nommé Tau (τ). Zheng Jun, CTO de la division systèmes financiers de Huawei, explique qu’il ne s’agit pas simplement d’une évolution de gravure, mais d’une refonte plus globale de l’ingénierie des semi-conducteurs et de l’organisation industrielle autour de la puce.

L’approche la plus intéressante concernerait une architecture dite de logic stacking. Plutôt que de dépendre uniquement d’une finesse de gravure plus avancée, Huawei empilerait verticalement certains circuits logiques afin d’augmenter la densité des transistors.

Une stratégie qui rappelle l’évolution actuelle de l’industrie vers les architectures 3D, déjà explorées par des acteurs comme Intel ou TSMC.

Le Kirin 9050 Pro viserait des performances proches du 3 nm

D’après les premières fuites, cette puce pourrait être commercialisée sous le nom Kirin 9050 Pro, même si Huawei n’a pas encore confirmé officiellement cette appellation.

Les chiffres évoqués restent particulièrement ambitieux :

une densité atteignant environ 238 millions de transistors par millimètre carré

une amélioration annoncée de 53,5 % de cette densité

jusqu’à 41 % de gain énergétique sur certains cœurs hautes performances

une hausse de 12,7 % des fréquences maximales.

Les rapports évoquent également des performances proches du procédé Intel 18A ainsi que des premières générations de puces 3 nm de TSMC. Ces chiffres doivent évidemment être pris avec prudence tant qu’aucun benchmark indépendant n’a été publié. Mais, ils illustrent une chose : Huawei cherche désormais à contourner les limites de fabrication classiques par des innovations architecturales.

Le Mate 90 pourrait devenir le flagship le plus stratégique de Huawei

Au-delà de la puissance brute, le Mate 90 devrait fortement miser sur l’intelligence artificielle embarquée et les performances premium. Huawei semble vouloir transformer cette génération en démonstration technologique complète, autant sur le matériel que sur l’optimisation logicielle.

Et le timing n’est pas anodin. Depuis plusieurs années, Huawei tente de reconstruire son indépendance technologique face aux sanctions américaines. Chaque avancée autour des Kirin est donc autant un sujet industriel que géopolitique.

Le Mate 90 pourrait ainsi devenir bien plus qu’un simple smartphone haut de gamme : une vitrine de la capacité de Huawei à continuer d’innover malgré un accès limité aux technologies de gravure les plus avancées.

Selon les rumeurs actuelles, la gamme pourrait être officialisée dès septembre. Si les promesses autour du Kirin 9050 Pro se confirment, Huawei pourrait signer l’un de ses retours les plus spectaculaires sur le segment premium.