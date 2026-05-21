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Andrej Karpathy rejoint Anthropic : un recrutement stratégique dans la course aux modèles IA

Andrej Karpathy rejoint Anthropic : un recrutement stratégique dans la course aux modèles IA

Andrej Karpathy, cofondateur d’OpenAI et ancien responsable IA chez Tesla, rejoint Anthropic. Le chercheur a annoncé son arrivée le 19 mai, expliquant vouloir revenir à la R&D à un moment qu’il juge « formateur » pour l’avenir des grands modèles de langage.

Anthropic renforce son cœur technologique

Karpathy intégrera l’équipe de pré-entraînement d’Anthropic, dirigée par Nicholas Joseph. Son rôle sera particulièrement stratégique : créer une équipe chargée d’utiliser Claude pour accélérer la recherche sur le pré-entraînement des futurs modèles.

Autrement dit, Anthropic veut utiliser ses propres IA pour améliorer la manière dont ses prochaines IA seront conçues. C’est l’un des terrains les plus sensibles de la recherche actuelle : automatiser une partie du travail scientifique et technique qui permet de faire progresser les modèles frontières.

Un profil rare entre recherche, produit et pédagogie

Karpathy occupe une place singulière dans l’industrie. Il a participé aux débuts d’OpenAI, dirigé les efforts de vision par ordinateur chez Tesla pour Autopilot, puis construit une forte audience pédagogique autour des réseaux de neurones et des LLM.

Son arrivée chez Anthropic n’est donc pas seulement un joli nom sur un organigramme. Elle apporte une expertise concrète sur l’entraînement à grande échelle, les données synthétiques, le code et la transmission du savoir — autant de domaines devenus centraux dans la bataille entre Anthropic, OpenAI, Google et Meta.

Claude veut apprendre à mieux construire Claude

Le signal est fort. Anthropic ne cherche plus seulement à améliorer Claude par davantage de calcul ou de données. L’entreprise semble vouloir industrialiser une forme de recherche assistée par IA, où Claude devient un outil interne pour accélérer les itérations scientifiques.

C’est aussi une manière de se différencier dans une industrie où la puissance de calcul coûte de plus en plus cher. Si Anthropic parvient à rendre la recherche elle-même plus efficace, elle pourrait gagner du terrain sans dépendre uniquement d’une course brute aux GPU.

Une pause probable pour ses projets éducatifs

Karpathy a indiqué rester profondément attaché à l’éducation, mais prévoit d’y revenir plus tard. Son projet Eureka Labs et ses contributions ouvertes pourraient donc passer au second plan pendant qu’il s’installe chez Anthropic.

Ce recrutement confirme une chose : la guerre de l’IA ne se joue plus seulement sur les modèles publics. Elle se joue aussi dans les équipes capables de construire la prochaine génération de modèles — et Anthropic vient d’attirer l’un des profils les plus respectés du secteur.