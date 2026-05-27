Microsoft continue d’expérimenter la place de l’intelligence artificielle dans Windows 11. Après plusieurs refontes successives de Copilot, l’entreprise revient aujourd’hui à une idée qu’elle avait pourtant abandonnée : transformer l’assistant IA en barre latérale persistante.

Cette nouvelle approche commence à apparaître dans certaines versions récentes de Windows 11 et montre surtout une chose : Microsoft cherche encore la bonne formule pour intégrer l’IA au cœur de l’expérience PC sans devenir envahissante.

Copilot peut désormais se fixer sur le côté de l’écran

Jusqu’à présent, Copilot fonctionnait principalement comme une application autonome ouverte dans une fenêtre classique. Mais, Microsoft introduit désormais un nouveau comportement accessible via un menu déroulant dans la barre de titre. Celui-ci permet d’ancrer Copilot à gauche ou à droite de l’écran grâce à des options de disposition dédiées.

Visuellement, cela ressemble aux Snap Layouts natifs de Windows 11, mais il s’agit en réalité d’un système indépendant spécifiquement conçu pour Copilot.

Une fois activée, l’IA devient une véritable sidebar persistante : elle reste visible pendant l’utilisation d’autres applications, Windows réorganise automatiquement l’espace restant, et l’environnement de travail s’adapte dynamiquement autour du panneau IA.

Microsoft propose également un mode picture-in-picture pour ceux qui souhaitent garder Copilot accessible de manière plus discrète.

Une idée abandonnée… puis relancée

Le plus intéressant, c’est que Microsoft avait déjà tenté exactement cette approche lors des débuts de Copilot sur Windows 11. À l’époque, l’assistant apparaissait déjà sous forme de panneau latéral capable d’interagir avec le contenu affiché à l’écran. Mais cette première implémentation avait rapidement disparu.

La raison ? Selon plusieurs rapports, cette ancienne version reposait essentiellement sur des technologies web via un wrapper basé sur Edge, ce qui limitait les performances et l’intégration native au système.

Microsoft avait ensuite transformé Copilot en application séparée afin de simplifier son évolution et son déploiement.

Le retour de cette interface latérale montre donc que l’entreprise n’a jamais réellement abandonné l’idée d’un assistant constamment présent à l’écran.

Microsoft cherche encore la « bonne » forme de l’IA sur PC

Cette évolution illustre surtout les hésitations actuelles de toute l’industrie tech autour des interfaces IA. Pendant des années, les systèmes d’exploitation ont été pensés autour des applications. L’arrivée des assistants génératifs bouleverse complètement cette logique : faut-il une IA invisible ? Une fenêtre flottante ? Une barre latérale permanente ? Une couche système omniprésente ?

Pour Microsoft, le défi est particulièrement complexe.

L’entreprise veut faire de Copilot le centre névralgique de Windows tout en évitant les critiques sur l’intrusion ou la surcharge visuelle. Le récent assouplissement concernant la désinstallation de Copilot montre d’ailleurs que Microsoft commence à reconnaître cette tension.

Avec cette nouvelle sidebar, la firme semble chercher un compromis : rendre l’IA accessible en permanence sans monopoliser totalement l’interface, et tout en laissant davantage de contrôle à l’utilisateur.

L’avenir de Windows pourrait devenir beaucoup plus contextuel

La grande question reste maintenant celle de Copilot Vision et des futures interactions contextuelles. Si Microsoft connecte réellement cette sidebar aux fonctions capables d’analyser ce qui se passe à l’écran en temps réel, Windows pourrait progressivement évoluer vers une interface beaucoup plus proactive.

L’OS ne serait alors plus simplement un environnement où l’on lance des applications, mais un espace où l’IA accompagne en permanence les tâches, le multitâche et la productivité.

Reste à savoir si les utilisateurs sont prêts pour cette vision du PC.

Car à mesure que l’IA devient omniprésente dans Windows, la frontière entre assistant utile et présence permanente commence elle aussi à devenir plus floue.