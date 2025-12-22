Accueil » OPPO Find X9 Ultra : un double capteur de 200 mégapixels pourrait bouleverser la photo mobile

Jusqu’ici, les rumeurs laissaient entendre que le futur Vivo X300 Ultra serait le seul smartphone du marché à embarquer deux capteurs photo de 200 mégapixels. Mais un nouveau rapport vient rebattre les cartes.

Selon une fuite récente, OPPO aurait revu en profondeur la configuration photo de son prochain OPPO Find X9 Ultra, qui serait désormais lui aussi équipé d’un double système 200 mégapixels.

OPPO Find X9 Ultra : Une configuration photo radicalement revue

D’après les informations partagées par le leaker bien connu Digital Chat Station, le Find X9 Ultra adopterait une architecture photo inédite dans le segment des smartphones ultra-haut de gamme.

Le module principal serait constitué d’un capteur 200 mégapixels de très grande taille, dont la capacité de captation lumineuse dépasserait celle des capteurs dits « 1 pouce » actuellement utilisés par plusieurs concurrents.

OPPO miserait donc moins sur la taille brute du capteur que sur une optimisation avancée de la surface utile et de l’optique, avec pour objectif d’améliorer les performances en basse lumière et la plage dynamique en conditions réelles.

Deux téléobjectifs périscopiques, dont un 10x optique natif

Autre point clé de cette fuite : la présence de deux modules périscopiques distincts. Le premier serait un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, destiné aux focales intermédiaires. Il viserait un zoom « lossless » de haute qualité, sans dépendre excessivement du traitement numérique. Le second serait un périscope ultra-longue portée, offrant un zoom optique natif 10x, basé sur un capteur de 50 mégapixels.

Si ces informations se confirment, le Find X9 Ultra deviendrait le seul smartphone du marché à proposer un zoom optique 10x natif de ce niveau, capable de couvrir aussi bien la photo à très longue distance que certaines prises de vue rapprochées, sans recadrage numérique agressif.

Une rupture avec les fuites précédentes

Ces nouvelles révélations contrastent fortement avec les rumeurs antérieures. Les premiers rapports évoquaient une configuration plus classique, comprenant :

un capteur principal de 200 mégapixels Sony IMX09E avec stabilisation optique,

un ultra-grand-angle de 50 mégapixels,

deux téléobjectifs périscopiques de 50 mégapixels.

La nouvelle orientation suggère que OPPO aurait revu sa stratégie photographique, en privilégiant des focales natives très étendues, allant jusqu’à environ 230 mm, avec des extensions de haute qualité pouvant atteindre 460 mm. Une telle approche permettrait une cohérence d’image du grand-angle jusqu’au zoom extrême, un point encore rarement maîtrisé sur smartphone.

Un flagship complet au-delà de la photo

En dehors de la partie photo, le Find X9 Ultra s’annonce comme un véritable concentré de technologie. Il devrait être animé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné de ColorOS 16 basé sur Android 16, un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, une batterie dépassant les 7 000 mAh, et une charge rapide 80 W filaire et 50 W sans fil.

Le lancement du Find X9 Ultra serait prévu au premier trimestre 2026 en Chine, sans confirmation pour l’instant concernant une commercialisation internationale.

OPPO prêt à redéfinir la photographie mobile ?

Avec cette configuration ambitieuse, OPPO semble vouloir reprendre l’avantage sur le terrain de la photographie mobile, face à Vivo, Xiaomi et Samsung. Si le double capteur de 200 mégapixels se concrétise, le Find X9 Ultra pourrait bien devenir une nouvelle référence du zoom et de la photo longue focale sur smartphone.

Reste à voir si OPPO parviendra à transformer cette fiche technique spectaculaire en résultats concrets à l’usage, là où beaucoup de capteurs très haute définition peinent encore à tenir leurs promesses.