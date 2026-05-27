OnePlus pourrait bientôt s’attaquer à un segment encore rare sur Android : la tablette compacte premium. Selon le leaker Abhishek Yadav, OnePlus préparerait un modèle mondial avec écran OLED 8,8 pouces 144 Hz, puce Snapdragon 8 Gen 5, RAM LPDDR5X, stockage UFS 4.1, batterie 8 000 mAh et charge 67 W.

Un format encore sous-exploité sur Android

Le marché des petites tablettes Android reste souvent coincé entre modèles abordables et machines gaming très spécialisées. OnePlus pourrait donc viser un espace plus grand public : une tablette puissante, compacte, élégante, pensée autant pour le divertissement que pour la mobilité.

Le parallèle avec l’iPad mini est évident. Apple conserve une dalle LCD IPS de 8,3 pouces sur son plus petit iPad, tandis que l’OLED reste réservé aux iPad Pro. Une tablette OnePlus compacte OLED aurait donc un argument visuel très fort face à Apple.

Une OPPO Pad Mini rebadgée pour l’international ?

La fiche technique évoquée ressemble beaucoup à celle de la OPPO Pad Mini, déjà associée à un écran OLED 8,8 pouces 144 Hz, au Snapdragon 8 Gen 5, à une batterie 8 000 mAh et à la charge 67 W.

Ce ne serait pas surprenant : OnePlus et OPPO partagent régulièrement leurs plateformes matérielles. Mais un lancement sous marque OnePlus pourrait donner à ce format une visibilité plus forte sur les marchés internationaux, notamment en Inde.

L’OLED comme vraie rupture

Face aux grandes tablettes productivité comme la OnePlus Pad 4 ou aux modèles gaming de Lenovo et Red Magic, cette tablette jouerait une carte différente : celle d’un appareil compact, premium et polyvalent.

Si OnePlus parvient à maintenir un prix agressif, ce modèle pourrait devenir l’une des alternatives les plus crédibles à l’iPad mini — avec un avantage clé : un écran OLED fluide là où Apple reste encore conservateur.