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OnePlus 16 : écran ultra-rapide, batterie 9 000 mAh et périscope 200 mégapixels en ligne de mire

OnePlus 16 : écran ultra-rapide, batterie 9 000 mAh et périscope 200 mégapixels en ligne de mire

OnePlus n’a encore rien officialisé, mais les fuites chinoises dessinent déjà un flagship très agressif. Le OnePlus 16 pourrait miser sur trois axes forts : performance extrême, autonomie massive et zoom photo enfin plus ambitieux.

Une puce Snapdragon très haut de gamme

Selon Digital Chat Station, le OnePlus 16 serait équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, identifié sous le code SM8975. Cette puce, attendue comme l’un des SoC Android les plus puissants de fin 2026, pourrait s’appuyer sur une gravure 2 nm et prendre en charge la mémoire LPDDR6.

Côté affichage, OnePlus testerait une dalle plate BOE LTPO avec un taux de rafraîchissement « ultra-élevé ». Les précédentes fuites évoquaient un minimum de 185 Hz, avec une option jusqu’à 240 Hz encore en évaluation. La marque utiliserait aussi les technologies LTPO et LIPO pour réduire les bordures autour de 1 mm.

Photo et autonomie : les vrais arguments

Le OnePlus 16 pourrait intégrer un téléobjectif périscopique 200 mégapixels, accompagné d’un capteur principal 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle 50 mégapixels. Ce serait une réponse directe aux critiques visant les performances zoom des générations précédentes.

L’autre chiffre spectaculaire concerne la batterie : jusqu’à 9 000 mAh selon les fuites, probablement grâce à une technologie silicium-carbone. Pour un flagship classique, ce serait un saut majeur face aux batteries de 5 000 à 6 000 mAh encore dominantes.

Un OnePlus plus radical, mais peut-être plus cher

Le téléphone serait aussi attendu avec OxygenOS 17 basé sur Android 17, un moteur haptique X-axis, des haut-parleurs stéréo symétriques, une meilleure résistance à l’eau et un bouton dédié à l’IA.

Si le lancement chinois d’octobre se confirme, le OnePlus 16 pourrait incarner une nouvelle phase pour la marque : moins « flagship killer » accessible, plus smartphone premium assumé. Reste à voir si OnePlus saura maintenir son équilibre historique entre puissance, prix et cohérence.