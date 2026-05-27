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Google Health : après la fin de Fitbit, Google lance déjà une opération de rattrapage

Google Health : après la fin de Fitbit, Google lance déjà une opération de rattrapage

Le passage de Fitbit à Google Health ne se fait pas sans friction. Disponible depuis la version 5.0, la nouvelle application remplace officiellement Fitbit et réorganise l’expérience autour du suivi santé, du sport, du sommeil et d’un coach IA propulsé par Gemini.

Mais, face aux premières critiques, Google doit déjà corriger le tir.

Les entraînements, première urgence

Le problème le plus visible concerne les activités sportives. Certains runs apparaissaient comme de simples entraînements génériques, une erreur que Google prévoit de corriger rapidement. L’ajout des splits de course dans les résumés fait aussi partie des premiers ajustements annoncés.

C’est un point sensible : pour les anciens utilisateurs Fitbit, une app santé peut changer d’interface, mais elle ne peut pas fragiliser l’historique sportif. Quand une course ne ressemble plus à une course, la confiance s’érode vite.

Sommeil, nutrition, Coach : Google nettoie l’expérience

Google prévoit aussi d’améliorer les cartes d’activité, les exports TCX, les données de sommeil, les journaux nutritionnels et les réponses du Coach. La nouvelle app Google Health s’organise autour de quatre onglets — Aujourd’hui, Exercices, Sommeil et Santé — pour les utilisateurs équipés d’un Fitbit ou d’une Pixel Watch.

Le sommeil devrait gagner en lisibilité, avec une meilleure gestion des siestes et des scores manquants. Côté nutrition, Google veut corriger les doublons créés par certaines connexions tierces, ainsi que des erreurs liées à des services comme MyFitnessPal, Cronometer ou Lose It.

Le vrai test : regagner la confiance Fitbit

Google ne cherche pas seulement à moderniser Fitbit. L’entreprise veut faire de Google Health un hub central de données bien-être, avec IA, objets connectés, applications partenaires et, à terme, davantage de partage médical.

Mais, cette ambition impose une règle simple : avant de demander aux utilisateurs de confier plus de données sensibles, Google doit prouver que les informations du quotidien — course, sommeil, repas, récupération — sont fiables, lisibles et faciles à retrouver.

La transition Fitbit-Google Health peut encore réussir. Mais elle devra d’abord redevenir invisible là où les utilisateurs attendent l’essentiel : dans la précision.