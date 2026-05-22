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GTA 6 : le trailer 3 ne devrait pas arriver en mai, Rockstar vise l’été

GTA 6 : le trailer 3 ne devrait pas arriver en mai, Rockstar vise l’été

L’attente autour de GTA 6 tourne à l’obsession collective. Mais pour ceux qui espéraient un troisième trailer dès ce mois-ci, le signal envoyé par Take-Two est plutôt clair : Rockstar garde encore la main sur le calendrier.

Selon Strauss Zelnick, patron de Take-Two, la campagne marketing de Grand Theft Auto VI doit véritablement commencer cet été, et non dans les prochaines semaines.

Le jeu reste annoncé pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.

GTA 6 : Un trailer 3 probablement calé sur la relance marketing

Dans une interview récente, Zelnick a rappelé que Rockstar ne comptait pas lancer sa machine promotionnelle avant l’été. Une formulation qui refroidit les rumeurs autour d’une sortie du trailer 3 en mai, notamment celles évoquant le 26 mai 2026, ancienne date de lancement du jeu avant son report.

La fenêtre la plus crédible se situe donc à partir de la fin juin, lorsque Rockstar devrait commencer à accélérer la communication : nouvelle bande-annonce, précommandes, détails de gameplay ou éditions du jeu.

Rockstar entretient volontairement la rareté

Ce silence n’a rien d’accidentel. Rockstar maîtrise l’art de la rareté médiatique : peu d’images, peu de commentaires, mais chaque prise de parole devient un événement mondial. Dans le cas de GTA 6, cette stratégie est encore plus puissante, tant le jeu cristallise les attentes de toute l’industrie.

Le troisième trailer ne sera donc pas seulement une vidéo promotionnelle. Il devrait marquer le vrai départ de la dernière ligne droite avant la sortie, avec Jason, Lucia et Vice City au centre d’une campagne que Take-Two veut courte, massive et parfaitement contrôlée.