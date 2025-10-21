Accueil » Huawei prépare le Mate 70 Air : un smartphone ultra-fin rejoint la série Mate

Alors que les modèles ultra-fins comme le Galaxy S25 Edge de Samsung et l’iPhone Air d’Apple auraient connu des ventes décevantes, plusieurs marques chinoises misent désormais sur le design « Air ».

Après le Nubia Air (6,7 mm d’épaisseur) et le futur Moto X70 Air (5,99 mm), Huawei s’apprête à lancer son propre modèle ultra-fin : le Mate 70 Air.

Le Huawei Mate 70 Air repéré dans la base de données de China Telecom

Le futur smartphone, identifié sous le numéro de modèle SUP-AL90, est apparu dans la base de données de China Telecom, confirmant plusieurs éléments clés de sa fiche technique.

D’après cette fuite, le Mate 70 Air arborera un grand écran de 6,9 pouces avec une résolution Full HD+ de 1920 × 1080 pixels.

Il sera proposé en deux configurations :

12 Go de RAM + 256 Go de stockage,

12 Go de RAM + 512 Go de stockage.

Côté coloris, trois finitions sont mentionnées : Golden Black, Feather White et Silver Brocade, une teinte argentée à reflets dorés.

HarmonyOS 5.0, pas encore de 5G

Le listing indique que le Mate 70 Air tournera sous HarmonyOS 5,0, alors que HarmonyOS 6.0 doit être officiellement présenté ce 22 octobre lors d’un grand événement Huawei. Un détail intrigue : son numéro de modèle se termine par « AL » et non « AN », une distinction qui pourrait indiquer l’absence de connectivité 5G.

Aucune information n’a encore filtré sur l’épaisseur, le processeur ou le module photo du téléphone, mais la mention « Air » laisse supposer un châssis particulièrement fin et léger, à l’image des autres modèles de la même catégorie.

Lancement prévu en novembre, aux côtés du Mate 80

Le Huawei Mate 70 Air pourrait être présenté au début du mois de novembre, aux côtés de la nouvelle série Mate 80, qui comprendra les modèles Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ et Mate 80 RS Ultimate Design.

Huawei préparerait également le Mate X7, un smartphone pliable attendu pour la même période.

Avec ce Mate 70 Air, Huawei compte bien prolonger la vie de la série Mate 70 tout en répondant à la tendance des smartphones ultra-fins « Air », désormais adoptée par plusieurs marques chinoises. Reste à voir si le constructeur réussira à concilier design extrême et endurance, un équilibre que les modèles de Samsung et Apple n’ont pas encore su atteindre.