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Galaxy Z Fold 8 : une fuite réelle confirme un design plus large et une nouvelle stratégie Samsung

Galaxy Z Fold 8 : une fuite réelle confirme un design plus large et une nouvelle stratégie Samsung

À quelques semaines de son prochain événement Galaxy Unpacked, Samsung semble avoir laissé échapper l’un de ses secrets les mieux gardés. Des photos prises dans un lieu public montreraient ce qui pourrait être le futur Galaxy Z Fold 8, confirmant plusieurs rumeurs majeures sur la prochaine génération de smartphones pliants du constructeur.

Si ces images sont authentiques, elles révèlent surtout un changement de philosophie que de nombreux utilisateurs réclament depuis plusieurs années.

Le Galaxy Z Fold 8 aperçu dans la nature

Les clichés, publiés sur un forum coréen puis relayés par plusieurs sources spécialisées, montrent un appareil pliable protégé par une épaisse coque de camouflage destinée à masquer son design final.

Cette pratique est courante lors des phases de test avancées. Les constructeurs utilisent des coques anti-fuite spécialement conçues pour dissimuler les dimensions, les matériaux et certains éléments du design.

Malgré ces précautions, plusieurs caractéristiques ressortent clairement.

Le smartphone adopte toujours un format livre, mais semble nettement plus large que les précédents Galaxy Z Fold.

Samsung abandonnerait enfin son format étroit

Depuis le premier Galaxy Fold, Samsung privilégie un écran externe particulièrement étroit et allongé. Une approche qui divise depuis plusieurs générations. Si certains apprécient cette ergonomie compacte, beaucoup considèrent que l’écran de couverture manque de confort pour un usage quotidien.

Les dernières fuites suggèrent que le Galaxy Z Fold 8 adopterait une approche plus proche de celle du Google Pixel Fold ou du Huawei Pura X, avec un format plus large et plus naturel.

Une fois ouvert, l’appareil proposerait un écran interne d’environ 7,6 pouces avec un ratio plus proche du 4:3, contre près de 8 pouces sur les modèles Fold les plus récents.

L’objectif serait simple : offrir une expérience plus confortable aussi bien fermé qu’ouvert.

Une gamme Fold qui pourrait se scinder en deux

Les informations les plus récentes évoquent désormais une stratégie à deux modèles. D’un côté, Samsung conserverait un appareil proche du format actuel, potentiellement commercialisé sous le nom de Galaxy Z Fold 8 Ultra. De l’autre, le Galaxy Z Fold 8 adopterait ce nouveau design plus compact et plus large.

Cette approche permettrait au constructeur de répondre à deux profils d’utilisateurs :

Ceux qui recherchent un grand écran proche d’une tablette

Ceux qui souhaitent un pliable plus maniable au quotidien

Un double capteur photo pour un modèle plus accessible ?

Les photos en fuite révèlent également un autre détail intéressant.

Seuls deux modules photo semblent visibles à l’arrière de l’appareil. Cette configuration correspond à plusieurs rumeurs récentes selon lesquelles Samsung préparerait une version plus abordable de son Fold.

Si cela se confirme, le constructeur pourrait abandonner le téléobjectif dédié sur ce modèle afin de réduire les coûts et de mieux segmenter sa gamme face à une éventuelle version Ultra.

Une telle stratégie rappellerait celle adoptée sur les smartphones classiques, où les modèles premium bénéficient de systèmes photo plus complets.

Le Fold pourrait remplacer progressivement le Flip

Cette évolution intervient dans un contexte particulier.

Selon plusieurs indiscrétions de l’industrie, Samsung réfléchirait à réduire l’importance de la gamme Galaxy Z Flip, dont les ventes restent historiquement inférieures à celles des modèles Fold sur certains marchés.

Entre les projets de smartphone à triple pli, les nouvelles variantes Fold et l’expansion de son portefeuille pliable, Samsung doit rationaliser son offre.

Un Galaxy Z Fold 8 plus compact pourrait justement séduire les utilisateurs qui hésitent entre un Flip et un Fold, en offrant les avantages du format livre sans les dimensions parfois jugées excessives des modèles actuels.

Un lancement qui approche rapidement

La présentation officielle des nouveaux pliants Samsung est largement attendue en juillet, possiblement autour du 22 juillet selon les dernières rumeurs.

À ce stade du développement, voir des prototypes circuler en dehors des laboratoires n’a rien d’inhabituel. Au contraire, ce type de fuite intervient généralement lorsque les appareils sont déjà engagés dans les dernières phases de validation.

Une chose semble désormais se confirmer : après plusieurs années d’évolution prudente, Samsung préparerait enfin l’une des transformations les plus importantes de la gamme Fold depuis son lancement.

Et pour de nombreux utilisateurs, un écran externe plus large pourrait bien être la mise à jour la plus attendue de toute la série.