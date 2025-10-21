Accueil » Oura repense son application et prépare une fonction de suivi de la tension artérielle approuvée par la FDA

Le spécialiste finlandais des bagues connectées Oura vient d’annoncer une refonte majeure de son application mobile, avec un accent renforcé sur le suivi du stress et la prévention des maladies cardiovasculaires.

En parallèle, la marque travaille sur une fonction de détection précoce de l’hypertension artérielle, actuellement en phase d’étude auprès de l’autorité sanitaire américaine (FDA).

Oura : Une application repensée autour de la santé intégrale

La nouvelle application Oura, qui sera déployée dans les semaines à venir sur iOS et Android, adopte une interface plus personnalisée organisée en trois onglets principaux :

Aujourd’hui : les informations essentielles du jour pour ajuster ses décisions de santé et de bien-être ; Signes vitaux : un aperçu des indicateurs clés comme le sommeil, la fréquence cardiaque, le stress ou la température corporelle ; Ma Santé : une vision à long terme de la santé de l’utilisateur, incluant de nouvelles sections Habitudes et Routines, qui montrent l’impact concret des comportements quotidiens.

L’application enrichit également ses insights menstruels, désormais affichés sur 12 mois au lieu d’un seul, afin de mieux anticiper les cycles et les périodes de fertilité.

« Stress cumulé » : comprendre comment le corps encaisse le stress

La nouveauté phare, baptisée Stress cumulé, offre un indice hebdomadaire de la manière dont le corps accumule et récupère du stress chronique.

Ce score est calculé à partir de cinq facteurs physiologiques :

la continuité du sommeil,

la réponse cardiaque au stress,

les micro-mouvements nocturnes,

la régulation thermique,

et l’impact global de l’activité physique.

Objectif 2026 : la détection de l’hypertension

Oura a également confirmé le lancement d’une étude clinique encadrée par la FDA pour développer une fonctionnalité capable d’identifier les premiers signes d’hypertension artérielle.

L’étude, approuvée par un comité d’éthique indépendant (IRB), sera menée via Oura Labs, le laboratoire expérimental de la marque aux États-Unis. Les participants verront leur probabilité d’hypertension évaluée grâce à une combinaison de données :

mesures de la Oura Ring (fréquence cardiaque, variabilité, température, etc.),

et un court questionnaire sur les antécédents familiaux, traitements et habitudes de vie.

Les utilisateurs présentant des signaux préoccupants seront invités à consulter un professionnel de santé, tandis que l’algorithme suivra les changements au fil du temps.

Une levée de fonds record et de nouveaux produits

Cette annonce intervient juste après une levée de fonds de 900 millions de dollars menée par Fidelity Management & Research Company, avec la participation de ICONIQ, Whale Rock et Atreides. Oura a également dévoilé sa Oura Ring 4 Collection Céramique, son premier boîtier de charge, et une fonctionnalité Health Panels permettant de planifier des analyses sanguines directement depuis l’application.

Vers une santé prédictive et personnalisée

Avec cette refonte et ses futures fonctions médicales, Oura s’impose comme l’un des acteurs les plus ambitieux de la santé connectée. L’objectif est clair : faire de la bague un véritable instrument de prévention capable d’anticiper les troubles cardiovasculaires avant qu’ils ne deviennent visibles.

L’entreprise finlandaise semble ainsi vouloir dépasser le simple suivi du sommeil ou du stress pour entrer dans le domaine du diagnostic assisté, à la croisée du bien-être et de la médecine préventive.