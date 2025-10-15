Accueil » Moto X70 Air : Motorola lance un smartphone de 6 mm d’épaisseur avec une batterie de 4 800 mAh

Les smartphones ultra-fins font leur grand retour, et Motorola entend bien s’imposer dans cette nouvelle tendance. La marque vient de lever le voile sur le Moto X70 Air, un modèle qui mise tout sur l’extrême finesse — sans pour autant sacrifier la batterie ou la résistance.

Moto X70 Air : Moins de 6 mm d’épaisseur, mais pas de compromis

Avec ses 6 mm d’épaisseur et ses 159 g sur la balance, le Moto X70 Air s’annonce comme l’un des smartphones les plus fins du marché. Et pourtant, il embarque une batterie de 4 800 mAh, un véritable exploit d’ingénierie pour un châssis aussi compact.

De plus, il se vante d’une recharge de 68 W en filaire et 15 W sans fil, et d’une certification IP69, garantissant une protection contre l’eau, la poussière et les chocs légers.

Selon les sources, Motorola a opté pour une batterie en silicium-carbone, une technologie à haute densité énergétique qui permet de gagner en capacité sans augmenter le volume.

Le Moto X70 Air n’a pas vocation à rivaliser avec les flagships les plus puissants du moment. Il embarque un Snapdragon 7 Gen 4, un processeur milieu de gamme orienté efficacité énergétique, et un écran OLED de 6,7 pouces, fluide et lumineux.

Le module photo reste discret, mais Motorola promet une expérience équilibrée entre qualité d’image et réactivité. En d’autres termes : pas un photophone, mais un smartphone polyvalent et agréable à utiliser au quotidien.

Une stratégie bien pensée : design + accessibilité

Motorola joue ici une carte stratégique. Alors que les iPhone Air et Galaxy S25 Edge se positionnent dans le très haut de gamme, le Moto X70 Air entend démocratiser l’ultra-fin à un tarif plus accessible. La version chinoise sera commercialisée le 31 octobre 2025, avant une déclinaison européenne attendue dès le 5 novembre sous le nom Motorola Edge 70.

Objectif : séduire un public à la recherche d’un smartphone léger, élégant et durable, sans dépenser plus de 1 000 €.

Le pari de la finesse : avantages et défis

Motorola réussit là où beaucoup échouent : proposer un téléphone ultra-fin sans sacrifier la batterie.

Mais cette prouesse pose de nouveaux défis :

la dissipation thermique pourrait s’avérer complexe sur une coque aussi fine,

la puissance limitée du Snapdragon 7 Gen 4 risque de décevoir les gamers et power users.

Cependant, l’approche est claire : prioriser le confort et l’autonomie plutôt que la performance brute. Et avec une recharge ultra-rapide, la marque compense efficacement les contraintes d’un format si compact.

Vers une nouvelle génération d’ultra-fins

Le Moto X70 Air s’inscrit dans une tendance plus large : celle des smartphones « lifestyle », où le design et la portabilité priment sur le reste. Sous l’égide de Lenovo, Motorola capitalise sur son héritage de robustesse (Razor, Edge) pour fusionner esthétique et praticité.

Si les promesses d’autonomie se confirment, le Moto X70 Air pourrait devenir la référence du segment slim, face à Apple et Samsung, tout en restant plus accessible.