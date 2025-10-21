Accueil » Huawei tiendra un événement pour HarmonyOS 6.0 le 22 octobre : la série Mate 80 sera-t-elle aussi dévoilée ?

Huawei a officiellement confirmé la tenue d’un événement spécial le 22 octobre consacré au lancement de HarmonyOS 6.0. Mais cette annonce a immédiatement relancé une autre question : la marque en profitera-t-elle pour présenter sa très attendue série Mate 80 ?

La réponse, pour l’instant, se situe entre oui et non. Explications.

Une date stratégique mais encore ambiguë

La série Huawei Mate 80 est attendue entre la fin octobre et novembre 2025, selon plusieurs sources industrielles. Huawei n’a encore communiqué aucun calendrier officiel pour ce second lancement majeur de l’année, mais les fuites autour de la production s’intensifient, laissant entendre que la marque accélère la cadence pour livrer ses nouveaux modèles dans les prochaines semaines.

L’annonce soudaine d’un événement HarmonyOS 6.0 a logiquement semé le doute : et si Huawei profitait de cette scène pour teaser son prochain flagship ?

Une apparition du Mate 80 : possible mais pas garantie

Officiellement, Huawei n’a confirmé aucun produit matériel pour cet événement. Le communiqué évoque uniquement le système HarmonyOS 6.0, décrit comme « plus fluide, plus sûr et plus intelligent ». Cependant, plusieurs indices laissent penser que le Mate 80 pourrait faire une apparition symbolique, sous forme de teaser ou de démonstration technologique illustrant les capacités du nouvel OS.

L’an passé, le PDG Richard Yu avait accidentellement révélé le calendrier de lancement du Mate 70 avant sa présentation officielle. Cette année, le dirigeant est resté discret, mais il a récemment promis l’arrivée de “produits extraordinaires, en avance sur leur temps”, ce qui alimente les spéculations.

« Le moment semble idéal pour Richard Yu de glisser quelques mots sur le Mate 80 », estime un leaker sur Weibo.

Pourquoi le Mate 80 suscite autant d’attente ?

La future série Mate 80 est au centre de toutes les attentions pour deux raisons principales :

Son nouveau processeur Kirin, qui marquera une nouvelle étape dans le retour en puissance de Huawei sur le marché des puces haut de gamme. Sa technologie de refroidissement active, inspirée du monde du gaming mobile.

S’il est confirmé, ce système ferait de Huawei le deuxième constructeur au monde après Red Magic à intégrer un ventilateur miniature dans un smartphone grand public. L’objectif : maintenir des performances maximales lors d’une utilisation intensive, notamment en IA et en vidéo 8K.

Le 22 octobre sera sans aucun doute une date clé pour l’écosystème HarmonyOS, mais rien n’indique que Huawei présentera immédiatement ses nouveaux smartphones. Toutefois, une brève apparition du Mate 80 pour démontrer les capacités d’HarmonyOS 6.0 reste un scénario plausible, surtout à mesure que la production semble s’accélérer.

Quoi qu’il en soit, le Mate 80 promet d’être l’un des lancements les plus marquants de l’année, avec un nouveau Kirin 9030 et un refroidissement actif inédit — une combinaison qui pourrait bien redéfinir les performances du haut de gamme chinois.