Le partage de conversations ChatGPT pourrait bientôt devenir moins austère. Aujourd’hui, OpenAI propose surtout des liens partagés permettant d’envoyer une copie consultable d’un échange.

Mais, une fonction en développement repérée dans l’app ChatGPT v1.2026.139 suggère une évolution plus graphique : des cartes de partage avec plusieurs styles visuels, dont une version blanche minimaliste et deux options colorées.

ChatGPT : Des cartes de partage avec plus de contexte

La nouveauté importante n’est pas seulement esthétique. Ces cartes afficheraient aussi le titre de la conversation, ce qui permettrait au destinataire de comprendre le sujet avant d’ouvrir le lien.

C’est un petit changement d’interface, mais un vrai gain d’usage. Un lien brut dit peu de choses. Une carte contextualisée transforme la conversation en contenu partageable, presque comme une capture sociale.

Le retour assumé de la capture d’écran

Autre ajout repéré : un partage natif de capture d’écran. ChatGPT détecte déjà lorsqu’un utilisateur capture une conversation et peut proposer de partager un lien à la place. La nouvelle option permettrait d’envoyer une capture accompagnée du lien, ou seulement l’image.

Ce choix est stratégique : tout le monde ne veut pas partager une conversation complète. Parfois, une seule réponse suffit.

Une fonction encore non confirmée

OpenAI n’a pas encore annoncé officiellement ce déploiement. Les liens partagés restent aujourd’hui la méthode documentée pour diffuser une conversation ChatGPT.

Mais si cette fonction arrive, elle rapprocherait ChatGPT des usages sociaux modernes : moins de liens froids, plus de contexte, et un partage pensé pour circuler vite.