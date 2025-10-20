Accueil » Huawei présentera HarmonyOS 6.0 le 22 octobre : un système plus fluide, plus sûr et plus intelligent

Huawei s’apprête à clore le mois d’octobre en beauté avec le lancement de plusieurs produits majeurs, dont la nouvelle version de son système d’exploitation, HarmonyOS 6.0.

Le constructeur chinois a publié une vidéo de teasing sur Weibo, confirmant la tenue d’un événement spécial le 22 octobre à 14 h 30.

HarmonyOS 6.0 : Un lancement « spécial » pour une mise à jour majeure

Dans sa courte annonce, Huawei promet un système « plus beau, plus facile à utiliser, plus intelligent, plus sûr et plus fluide ». L’événement pourrait également marquer le début du programme bêta public de HarmonyOS 6.0, à l’image de l’année dernière où le bêta test d’HarmonyOS 5.0 avait été ouvert le 8 octobre 2024, lors du lancement de la série Nova 13.

Rien n’a encore été confirmé officiellement, mais les signaux semblent indiquer que Huawei s’apprête à ouvrir sa nouvelle interface à un large panel d’utilisateurs.

« Le système d’exploitation Huawei HarmonyOS 6 sera officiellement lancé le 22 octobre à 14 h 30. Plus beau, plus intelligent, plus sûr et plus fluide. #HarmonyOS6# — Restez à l’écoute ! », a posté Huawei sur Weibo.

Une interface repensée, axée sur la simplicité et la sécurité

Huawei indique que HarmonyOS 6.0 reposera sur trois piliers principaux :

Une meilleure sécurité, avec des permissions plus claires et un contrôle renforcé des données personnelles.

Une expérience plus intelligente, grâce à l’intégration accrue de l’intelligence artificielle et de l’écosystème Hongmeng.

Une fluidité optimisée, via un moteur d’animation et de gestion des ressources entièrement repensé.

L’objectif affiché : rendre l’expérience utilisateur plus cohérente sur l’ensemble des appareils — smartphones, tablettes, PC, montres connectées et objets IoT.

Une version PC déjà en circulation

Avant même ce lancement grand public, Huawei a déjà déployé la version développeur d’HarmonyOS 6.0 pour PC. Cette mouture introduit de nouvelles optimisations et renforce les fonctions de connectivité multi-appareils, l’un des piliers de la stratégie logicielle de Huawei.

Les développeurs et utilisateurs de PC sous HarmonyOS peuvent d’ores et déjà postuler au programme de test via le portail officiel de Huawei pour découvrir ces nouveautés avant leur diffusion large.

Une évolution complète de l’écosystème Huawei

Le PDG de la division grand public, Hua Gang, a confirmé que cette version représenterait une « évolution complète » de l’expérience HarmonyOS, consolidant la vision de Huawei : « HarmonyOS 6 ouvrira une nouvelle expérience avec une évolution complète ».

Ce lancement s’inscrit dans une série d’annonces clés prévues pour la même période, notamment les nouveaux smartphones Mate 80 et les tablettes 2-en-1 de la marque.