Dell veut reprendre l’initiative sur le marché des ordinateurs portables premium abordables. Avec son nouveau XPS 13, le constructeur américain ne se contente pas de moderniser l’une de ses gammes les plus emblématiques : le XPS 13 (2026) cible directement les utilisateurs tentés par le MacBook Neo d’Apple.

Plus fin, plus léger et mieux équipé sur plusieurs points clés, ce nouveau modèle symbolise également la réaction de toute l’industrie Windows face à la nouvelle stratégie d’Apple.

Un XPS plus fin et plus léger que jamais, qui mise sur les fonctionnalités que le MacBook Neo n’a pas

Le nouveau Dell XPS 13 affiche seulement 12,7 mm d’épaisseur pour un poids d’environ 1 kg. Dell revendique ainsi le XPS le plus fin et le plus léger jamais conçu par la marque. Malgré ce format compact, le constructeur conserve un châssis en aluminium et un écran de 13,4 pouces, légèrement plus grand que celui du MacBook Neo.

L’un des arguments principaux de Dell repose sur l’équipement. Le XPS 13 embarque notamment :

Un écran tactile 2560 × 1600 pixels

Un taux de rafraîchissement variable de 30 à 120 Hz

Une couverture DCI-P3

Un clavier rétroéclairé

Une connectivité Wi-Fi 7

Un système de refroidissement actif avec ventilateurs

Autant d’éléments absents ou plus limités sur le MacBook Neo selon Dell. Cette stratégie rappelle les campagnes menées par Microsoft, Intel et plusieurs constructeurs Windows depuis l’arrivée du nouvel ordinateur portable d’Apple.

Intel au cœur de la nouvelle génération

Le modèle d’entrée de gamme s’appuie sur un processeur Intel Core 5 320 doté de six cœurs. Pour les utilisateurs plus exigeants, Dell proposera également des configurations équipées du Core Ultra 7 355, avec jusqu’à 32 Go de mémoire et 1 To de stockage SSD.

La machine dispose également de deux ports USB-C complets sur les versions standard et de deux ports Thunderbolt 4 sur les modèles Core Ultra.

Une autonomie annoncée jusqu’à 17 heures

Dell promet jusqu’à 17 heures d’autonomie en lecture continue de vidéos Netflix 4K. Le constructeur bénéficie d’une batterie de 52 Wh, contre 36,5 Wh pour le MacBook Neo. Reste toutefois à voir si cette capacité supérieure compensera totalement la consommation plus élevée des processeurs Intel face aux puces Apple Silicon.

Comme toujours, les usages réels détermineront les performances énergétiques finales.

Le XPS le moins cher de l’histoire

L’autre élément clé concerne le prix. Le nouveau XPS 13 débutera à 699 dollars pour le grand public, et 599 dollars pour les étudiants éligibles. À ce tarif, la configuration comprend la puce Intel Core 5 320,8 Go de mémoire vive et 512 Go de SSD.

Dell affirme ainsi proposer le XPS le plus abordable jamais commercialisé.

Apple a changé les règles du jeu

L’aspect le plus intéressant n’est peut-être pas le produit lui-même, mais le discours qui l’accompagne. Fait inhabituel, Dell reconnaît publiquement les qualités du MacBook Neo. L’entreprise estime même que Apple a confirmé l’existence d’une forte demande pour des ordinateurs premium accessibles.

Mais derrière ce compliment se cache une réalité plus stratégique. Depuis l’arrivée du MacBook Neo, l’ensemble de l’écosystème Windows semble avoir accéléré sa réponse :

Microsoft multiplie les comparatifs avec les PC Windows

Intel pousse ses partenaires à revoir leurs gammes abordables

Qualcomm développe de nouvelles puces Snapdragon destinées à l’entrée de gamme

Asus et d’autres constructeurs réévaluent leurs positionnements.

Une nouvelle bataille du PC portable

Pendant plusieurs années, les ultrabooks premium ont progressivement grimpé en prix. Le MacBook Neo a remis sur la table une idée simple : proposer un ordinateur élégant, performant et relativement accessible.

Avec ce nouveau XPS 13, Dell tente de démontrer qu’un PC Windows peut offrir davantage de fonctionnalités tout en restant compétitif sur le plan tarifaire.

La véritable bataille ne se jouera toutefois pas uniquement sur les fiches techniques. Elle opposera deux visions : celle d’Apple, centrée sur l’intégration matérielle et logicielle, et celle des constructeurs Windows, qui misent sur la diversité des configurations et la richesse fonctionnelle.

Le nouveau XPS 13 est sans doute l’une des premières réponses les plus directes à cette nouvelle offensive d’Apple.