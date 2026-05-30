Acer profite du Computex pour dévoiler la Nitro Blaze Link, une console portable assez atypique. Contrairement aux consoles portables Windows ou au Steam Deck, cette machine ne cherche pas à faire tourner les jeux localement.

Elle se présente plutôt comme un appareil de streaming, proche dans l’esprit du PlayStation Portal, mais pensé pour le PC.

Une fiche technique minimaliste

La Nitro Blaze Link embarque un écran 7 pouces de 1920 × 1200 pixels, le Wi-Fi 6, seulement 1 Go de RAM LPDDR4 et 8 Go de stockage eMMC.

Ces caractéristiques confirment son positionnement : l’appareil n’est pas conçu pour exécuter des jeux PC en natif. Il sert avant tout d’écran portable avec contrôles intégrés pour jouer en streaming depuis un PC ou des services cloud.

Le marché des consoles portables PC devient de plus en plus cher, entre Steam Deck OLED, ROG Ally X et modèles premium sous Windows. Acer pourrait donc viser un créneau différent : un appareil simple, léger et potentiellement beaucoup moins coûteux.

Tout dépendra du prix. Logitech avait tenté une approche similaire avec la G Cloud, mais son tarif élevé avait limité son attrait. Si Acer parvient à descendre nettement plus bas, la Nitro Blaze Link pourrait trouver sa place comme compagnon de jeu domestique.

Un pari sur le streaming

La question reste celle de l’usage réel. Un appareil de ce type dépend entièrement de la qualité du réseau, de la latence et de la compatibilité logicielle. Mais il répond aussi à une tendance claire : tous les joueurs n’ont pas besoin d’une console portable puissante, chaude et coûteuse.

Avec la Nitro Blaze Link, Acer ne veut pas concurrencer le Steam Deck. Il veut proposer une autre porte d’entrée vers le jeu portable : moins ambitieuse, mais peut-être plus accessible.