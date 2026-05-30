Microsoft prépare visiblement une annonce matérielle importante. Pavan Davuluri, patron de Windows et Surface, a teasé « quelque chose de nouveau pour les développeurs », tout en précisant qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle version de Windows.

De quoi écarter, pour l’instant, l’hypothèse Windows 12.

Le timing intrigue : Microsoft et Nvidia ont tous deux évoqué une « nouvelle ère du PC », avec des indices pointant vers Taipei, où se tient le Computex 2026 du 2 au 5 juin.

Surface pourrait basculer dans l’ère Nvidia ARM

La piste la plus crédible concerne les puces Nvidia N1 et N1X, développées pour les PC Windows on Arm. Plusieurs rumeurs évoquent une officialisation imminente, potentiellement liée à de nouveaux appareils Surface.

Ce serait un mouvement stratégique majeur. Après Qualcomm et ses Snapdragon X, Microsoft pourrait ouvrir une nouvelle voie pour les PC ARM haut de gamme, avec Nvidia en renfort sur le GPU, l’IA et l’efficacité énergétique.

Un signal fort face à Apple

Depuis les MacBook Apple Silicon, Microsoft cherche encore la formule capable de rendre Windows on Arm réellement incontournable. Un Surface équipé d’une puce Nvidia aurait un message clair : proposer un PC mobile, puissant, optimisé pour l’IA et plus crédible face aux MacBook.

Reste à voir si l’annonce concernera un prototype développeur, un Surface commercial ou simplement une plateforme de référence. Réponse attendue entre la keynote Nvidia au Computex et Microsoft Build début juin.