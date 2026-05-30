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Apple Watch : un défi spécial 5 km arrive pour la Journée mondiale de la course

Apple Watch : un défi spécial 5 km arrive pour la Journée mondiale de la course

Apple prépare une petite récompense pour les utilisateurs d’Apple Watch, mais il faudra transpirer un peu pour la débloquer. À l’occasion de La journée mondiale du running, prévu le 3 juin 2026, la marque proposera un défi sportif spécial autour de la course à pied.

L’objectif est simple : enregistrer une course d’au moins 5 km avec son Apple Watch pour obtenir un trophée exclusif dans l’app Forme, ainsi que des stickers animés pour Messages.

Un défi Apple Watch pour célébrer la course

Chaque année, La journée mondiale du running est célébrée le premier mercredi de juin dans de nombreux pays. En 2026, l’événement tombera le 3 juin.

Apple invite donc les possesseurs d’Apple Watch à chausser leurs baskets et à courir au moins 5 km. Une fois l’effort terminé, les utilisateurs pourront débloquer une récompense numérique dédiée dans l’application Forme.

La marque ajoute aussi une touche plus ludique avec des autocollants animés centrés sur la course, dont l’un met en scène un personnage en costume de dinosaure en train de courir.

Comment débloquer la récompense ?

Pour participer, il suffit d’enregistrer une course de 5 km via l’app Exercice de l’Apple Watch. Les applications tierces comme Strava peuvent également fonctionner, à condition qu’elles synchronisent correctement les données d’entraînement avec l’app Santé d’Apple.

Aucune heure précise n’est imposée : la course peut être réalisée le matin, l’après-midi ou le soir, tant qu’elle est enregistrée le 3 juin 2026.

Ces défis Apple Watch ne révolutionnent évidemment pas le suivi sportif, mais ils participent à l’un des points forts de l’écosystème Apple : transformer de petites habitudes quotidiennes en rituels motivants.

Une récompense légère, mais fidèle à l’esprit Apple

En ajoutant des badges, des animations et une dimension événementielle, Apple encourage ses utilisateurs à bouger davantage sans alourdir l’expérience.

Reste une évidence : mieux vaut courir à son rythme. Un badge numérique ne vaut pas une blessure ou un coup de chaud, surtout en juin. Pour les coureurs occasionnels, quelques sorties d’échauffement avant le 3 juin seront sans doute la meilleure préparation.