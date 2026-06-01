Microsoft passe à la vitesse supérieure avec le Surface Laptop Ultra, un ordinateur portable pensé pour l’ère de l’IA locale. Équipé de la puce Nvidia RTX Spark, il promet une puissance inédite dans la gamme Surface, avec GPU Blackwell, mémoire unifiée et calcul IA massif.

Surface Laptop Ultra : Un Surface taillé pour l’IA embarquée

Le Surface Laptop Ultra embarque jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, un GPU Nvidia Blackwell RTX, la compatibilité CUDA complète et jusqu’à 1 pétaflop de puissance IA.

Cette configuration permettrait de faire tourner localement des modèles d’IA allant jusqu’à 120 milliards de paramètres, sans dépendre du cloud. Pour les développeurs, créateurs 3D et professionnels de l’IA, c’est le véritable argument de la machine.

Comme sur les MacBook Apple Silicon, la mémoire unifiée permet au CPU et au GPU de puiser dans le même réservoir de RAM selon les besoins. Résultat : les charges lourdes comme le rendu 3D, la génération IA, la compilation ou les workflows multi-modèles peuvent cohabiter avec davantage de fluidité.

Un écran mini-LED très ambitieux

Microsoft équipe aussi son laptop d’un écran PixelSense Ultra mini-LED de 15 pouces, capable d’atteindre 2 000 nits en HDR avec une densité de 262 pixels par pouce. C’est, selon Microsoft, l’écran le plus lumineux jamais intégré à une Surface.

Le PC ajoute un grand pavé tactile haptique et une connectique complète : HDMI, USB-C, USB-A, lecteur SD et prise casque.

Une machine pour les créateurs et développeurs IA

Le Surface Laptop Ultra ne vise pas l’utilisateur bureautique classique. Il s’adresse aux profils qui manipulent des modèles locaux, des scènes 3D massives, du code lourd ou des projets créatifs complexes.

Microsoft promet une autonomie d’une journée, malgré la puissance embarquée. Reste à voir ce que cela donnera en usage réel, notamment avec des charges IA soutenues.

Un prix probablement très élevé

Le Surface Laptop Ultra sera proposé en finitions Platinum et Nightfall plus tard cette année. Le prix n’a pas encore été annoncé, mais étant donné le positionnement et de la hausse récente des tarifs Surface, il faut s’attendre à une machine très premium.

Avec ce modèle, Microsoft ne cherche pas seulement à concurrencer les MacBook Pro. Il veut installer Windows comme la plateforme de référence pour l’IA personnelle locale.