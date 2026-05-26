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Huawei dévoile le Tau Law pour dépasser les limites de la loi de Moore

Huawei dévoile le Tau Law pour dépasser les limites de la loi de Moore

Huawei estime que l’industrie des semi-conducteurs arrive à un tournant critique. Après des décennies dominées par la miniaturisation des transistors, le constructeur chinois propose désormais une approche radicalement différente pour continuer à améliorer les performances des processeurs.

Lors du symposium ISCAS 2026 organisé par l’IEEE, He Tingbo — figure clé de l’activité semi-conducteurs de Huawei — a présenté ce que l’entreprise appelle la « Tau (τ) Law ».

Une théorie qui pourrait devenir, selon Huawei, une alternative à la célèbre loi de Moore.

La fin progressive de la miniaturisation classique

Depuis plus de cinquante ans, la progression des puces repose principalement sur un principe simple : réduire la taille des transistors pour en intégrer davantage dans un espace plus petit. Cette logique, popularisée sous le nom de loi de Moore, a permis l’explosion des performances informatiques, l’arrivée des smartphones modernes, l’essor du cloud et plus récemment l’accélération de l’intelligence artificielle.

Mais aujourd’hui, cette mécanique ralentit.

Les procédés de gravure deviennent extrêmement coûteux, les gains énergétiques diminuent et les limites physiques se rapprochent. Passer sous les 2 nm représente déjà un défi colossal pour l’ensemble de l’industrie.

Huawei affirme donc qu’il faut désormais chercher les gains ailleurs.

Le Tau Law mise sur le « temps » plutôt que la taille

L’idée centrale du Tau Law est relativement simple à comprendre : au lieu de réduire uniquement les dimensions physiques des transistors, Huawei veut surtout réduire le temps nécessaire aux signaux électriques pour circuler à l’intérieur des puces.

Le groupe appelle cela le « time shrinkage ».

Autrement dit, moins de distance logique, moins de latence interne, donc davantage de rapidité et d’efficacité. Pour y parvenir, Huawei développe notamment une technique baptisée « logic folding ».

« Logic folding » : plier les circuits pour accélérer les données

Huawei compare cette approche à une route longue et linéaire que l’on replierait sur plusieurs niveaux afin de raccourcir les trajets. Dans un processeur, cette logique consiste à restructurer les blocs internes sur plusieurs couches plus compactes pour réduire les délais de transmission, améliorer la densité, et optimiser les performances sans dépendre uniquement d’une gravure plus fine.

Selon Huawei, cette stratégie agit à plusieurs niveaux : composants, circuits, architecture des puces et systèmes complets. L’entreprise affirme déjà avoir conçu et produit en masse 381 puces au cours des six dernières années en utilisant certains principes liés à cette approche.

Le futur Kirin 2026 servira de vitrine technologique

Le premier produit majeur exploitant pleinement cette philosophie devrait être le futur processeur mobile Kirin attendu plus tard cette année. Huawei explique que cette nouvelle architecture permettra d’améliorer significativement les performances, l’efficacité énergétique et la densité logique.

Le groupe va même plus loin en affirmant que les technologies issues du Tau Law pourraient atteindre, d’ici 2031, des performances équivalentes à celles d’une puce 1,4 nm.

Toutefois, attention : cela ne signifie pas forcément que Huawei fabriquera physiquement un véritable processeur 1,4 nm au sens traditionnel. L’entreprise défend plutôt l’idée qu’une architecture plus intelligente pourrait produire des résultats comparables sans dépendre exclusivement des procédés de gravure les plus avancés.

Une réponse technologique… mais aussi géopolitique

Le contexte est évidemment crucial. Depuis les restrictions américaines, Huawei dispose d’un accès limité aux technologies clés de l’industrie des semi-conducteurs, notamment celles liées à TSMC ou ASML.

Le Tau Law apparaît donc aussi comme une tentative stratégique de contourner les limites imposées par la géopolitique actuelle. Plutôt que de jouer uniquement la course aux nanomètres — dominée par quelques acteurs mondiaux — Huawei cherche à déplacer la compétition vers l’architecture, l’optimisation logique et la gestion des signaux.

Le futur des puces pourrait devenir plus architectural

Au-delà de Huawei, cette annonce reflète une transformation beaucoup plus large de l’industrie. À mesure que la loi de Moore ralentit, les gains futurs pourraient venir : de l’empilement 3D, des architectures hybrides, de l’IA appliquée au design des puces ou encore d’approches comme le logic folding.

L’innovation des semi-conducteurs ne reposera peut-être plus seulement sur « plus petit », mais sur « plus intelligent ». Et, c’est précisément le récit que Huawei tente désormais d’imposer.