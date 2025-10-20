Accueil » Apple réduit la production de l’iPhone Air : le plus fin des iPhone peine à séduire les acheteurs

Apple réduit la production de l’iPhone Air : le plus fin des iPhone peine à séduire les acheteurs

Après le revers commercial du Galaxy S25 Edge chez Samsung, c’est désormais Apple qui semble confronté à un scénario similaire avec son smartphone ultra-fin, l’iPhone Air.

Selon un rapport du média sud-coréen The Elec, relayant une analyse de Mizuho Securities, la firme de Cupertino aurait décidé de réduire la production de l’iPhone Air d’environ un million d’unités, faute de demande suffisante.

L’iPhone le plus fin jamais conçu

Présenté comme un concentré d’ingénierie, l’iPhone Air affiche un design ultra-fin de seulement 5,6 mm d’épaisseur, soit 19 % plus mince que l’iPhone 6 (6,9 mm), le précédent détenteur du titre.

Malgré sa finesse, Apple a intégré une batterie de 3 149 mAh (ou 3 036 mAh selon le modèle), promettant une autonomie d’une journée complète.

Le smartphone embarque un capteur photo principal de 48 mégapixels, sans module ultra grand-angle ni téléobjectif dédié — une différence notable avec les modèles Pro.

Son prix de départ est fixé à 1 229 euros, avec un plan de financement sur 24 mois à 51,21 €/mois.

Des ventes contrastées selon les marchés

Le rapport précise que l’iPhone Air s’est rapidement écoulé en Chine lors de sa sortie, mais que sa réception en Europe et en Amérique du Nord a été plus mitigée.

Plusieurs analystes estiment que le positionnement tarifaire, proche de celui de l’iPhone 17 Pro, ainsi que l’absence de fonctionnalités premium (comme les capteurs multiples ou l’écran ProMotion 120 Hz) ont limité son attrait.

Apple ajuste sa production, mais reste confiant

Alors que la production de l’iPhone Air baisse d’un million d’unités, Apple prévoit d’augmenter celle des autres modèles :

iPhone 17 : +2 millions d’unités,

iPhone 17 Pro : +1 million,

iPhone 17 Pro Max : +4 millions.

Au total, la production de la gamme iPhone 17 devrait passer de 88 à 94 millions d’exemplaires d’ici début 2026 — preuve que la série reste un succès mondial malgré la performance plus timide de l’iPhone Air.

Un concept plus qu’un produit de masse ?

Certains analystes voient l’iPhone Air comme un prototype commercialisé à grande échelle, une sorte de preuve de concept destinée à préparer le futur iPhone pliable. Bloomberg avait déjà rapporté que le projet iPhone Fold serait inspiré du design de deux iPhone Air placés côte à côte, ce qui expliquerait la recherche extrême de finesse sur ce modèle.

Si le pliable d’Apple était initialement prévu pour 2026, plusieurs fuites évoquent désormais un report à 2027, la marque continuant de travailler sur le mécanisme de charnière et la durabilité de l’écran flexible.