Accueil » Huawei Mate 80 Pro : le nouveau design circulaire et la triple caméra se dévoilent en images réelles

Huawei Mate 80 Pro : le nouveau design circulaire et la triple caméra se dévoilent en images réelles

Huawei Mate 80 Pro : le nouveau design circulaire et la triple caméra se dévoilent en images réelles

Le Huawei Mate 80 se dévoile enfin ! Alors que le lancement de la nouvelle série approche, des photos réelles du futur flagship de Huawei viennent de fuiter en ligne, offrant un premier aperçu concret de son design.

Ces images, partagées sur Weibo et relayées par plusieurs sources chinoises, montrent ce qui semble être le Mate 80 Pro avec un nouveau module photo circulaire — une évolution majeure par rapport au Mate 70 Pro de l’an dernier.

Huawei Mate 80 Pro : Un module photo circulaire et un agencement triangulaire inédit

Le plus grand changement visible concerne le bloc photo. Le Huawei Mate 80 Pro arbore désormais trois capteurs disposés en triangle à l’intérieur d’un bloc circulaire cerclé de métal, lui conférant une allure à la fois premium et distinctive.

D’après les images :

Le capteur supérieur serait un téléobjectif périscopique,

Les deux objectifs inférieurs serviraient de capteur principal et d’ultra grand-angle,

Tandis que deux flashs LED et un capteur additionnel (probablement dédié à la gestion de la lumière ou de la couleur) complètent le module.

Cette nouvelle disposition triangulaire tranche avec le bloc carré à quatre ouvertures du Mate 70 Pro, et semble offrir plus d’espace pour des capteurs plus grands — une évolution logique pour un smartphone axé sur la photographie.

Huawei continue ainsi de miser sur la photographie mobile, un domaine où la marque reste une référence, même sans les services Google.

Des finitions haut de gamme et plusieurs coloris

Les photos montrent deux coloris du futur modèle : un jaune vif audacieux, et un noir classique, toujours élégant. Toutefois, Huawei devrait proposer d’autres variantes, notamment en blanc, argent et bleu, lors de la présentation officielle.

À l’arrière, le reste du design reste proche du Mate 70 : bords légèrement incurvés, dos en verre satiné et châssis métallique.

D’après une autre image, le modèle standard Mate 80 pourrait adopter un design différent à l’arrière, laissant entendre que ce nouveau module photo circulaire serait réservé aux versions Pro et Pro+.

Des caractéristiques techniques haut de gamme attendues

La série Huawei Mate 80 devrait comprendre quatre modèles : Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+, et Mate 80 RS, une édition ultra-premium. Selon les dernières fuites, les modèles Pro et RS embarqueraient le processeur Kirin 9030, tandis que le Mate 80 standard utiliserait un Kirin 9020 légèrement allégé.

Côté batterie, la gamme profiterait d’une charge rapide jusqu’à 100 W, voire 120 W sur certaines variantes. Le Mate 80 RS, quant à lui, serait doté d’un châssis en titane et d’un écran OLED double couche pour une luminosité et une durabilité accrues.

Un lancement très attendu… mais une disponibilité limitée

Le Huawei Mate 80 sera d’abord lancé en Chine, avant une éventuelle distribution restreinte sur certains marchés asiatiques. Cependant, comme pour la précédente série, ces smartphones ne devraient pas embarquer de composants américains ni prendre en charge les applications Android classiques.

Les utilisateurs souhaitant importer l’appareil devront donc composer avec HarmonyOS et AppGallery, la boutique d’applications maison de Huawei — un choix qui reste viable pour les utilisateurs expérimentés, mais plus contraignant à l’international.

Une bataille féroce à venir sur le marché chinois

Le timing du Mate 80 s’annonce délicat pour Huawei. La marque s’apprête à affronter une concurrence féroce sur son propre terrain, avec les récents Xiaomi 16, OnePlus 15 et OPPO Find X9 qui occupent déjà le segment premium.

Le nouveau design photo et les améliorations de performance suffiront-ils à faire la différence ? Difficile à dire, mais Huawei compte bien capitaliser sur son image de pionnier en photographie mobile pour séduire les utilisateurs fidèles à son écosystème.

Le Huawei Mate 80 Pro marquera une évolution visuelle réussie, avec un module photo repensé et un design raffiné. Cependant, la limitation logicielle liée à l’absence des services Google reste un frein pour de nombreux utilisateurs internationaux.

En Chine, en revanche, cette nouvelle génération pourrait bien relancer la dynamique de Huawei sur le haut de gamme — un segment où la marque compte toujours parmi les leaders incontestés.