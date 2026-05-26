Huawei prépare le renouvellement de sa gamme Nova, et cette génération pourrait marquer une vraie montée en ambition. La série Nova 16 sera officiellement présentée en Chine le 1er juin 2026, aux côtés d’autres produits de l’écosystème Huawei, dont une MatePad Pro Max et une nouvelle montre connectée, selon les premières informations relayées en Chine.

Un Nova 16 Pro déjà teasé en bleu ciel

Huawei a commencé à dévoiler le design du Nova 16 Pro, notamment dans une nouvelle finition Sky Blue. Le smartphone arbore un dos bleu clair traversé par un accent blanc façon ruban, une signature visuelle plus travaillée que sur les générations précédentes.

Le module photo attire surtout l’attention : deux grands cercles noirs semblent accueillir une configuration à trois capteurs et un flash LED. Huawei reste fidèle à l’ADN Nova, historiquement centré sur le style et la photo, mais avec une mise en scène plus premium.

Trois modèles attendus, pas d’Ultra cette année

D’après les fuites actuelles, la gamme comprendrait trois modèles : Nova 16, Nova 16 Pro et Nova 16 Pro Max. Huawei ferait donc l’impasse sur l’appellation Ultra, au profit d’un nom Pro Max plus cohérent avec sa stratégie récente.

Le modèle le plus haut de gamme serait équipé d’un écran LTPO 1,5K de 6,84 pouces, d’une puce de la série Kirin 9000 et d’une batterie de 7 000 mAh. Les fuites évoquent aussi un capteur principal de 200 mégapixels, un téléobjectif périscopique, un capteur multispectral et une recharge sans fil.

Huawei veut rapprocher Nova du haut de gamme

La série Nova a longtemps occupé une place intermédiaire : plus élégante et photo-centric qu’un milieu de gamme classique, mais moins ambitieuse que les Mate ou Pura.

Avec le Nova 16 Pro Max, Huawei semble vouloir réduire cet écart. Une batterie massive, un grand capteur photo et une puce Kirin haut de gamme placeraient le smartphone dans une zone beaucoup plus stratégique : celle des appareils premium accessibles, capables de séduire sans entrer frontalement dans le territoire des flagships absolus.

Reste une inconnue majeure : le prix. C’est lui qui dira si le Nova 16 sera simplement une belle mise à jour ou l’un des smartphones Huawei les plus agressifs de 2026.