Nubia Air : le nouveau smartphone ultra-fin qui ne sacrifie pas l’endurance

ZTE a profité de l’IFA 2025 pour lever le voile sur le Nubia Air, son premier modèle de la nouvelle catégorie “Air-style”. Avec seulement 5,9 mm d’épaisseur et un poids plume de 172 g, ce smartphone mise sur un design élégant et moderne, sans renoncer à l’autonomie ni à la robustesse.

Le Nubia Air embarque un écran AMOLED de 6,78 pouces en résolution 1,5K, rafraîchi à 120 Hz et protégé par du Gorilla Glass 7i. Sa luminosité record de 4 500 nits permet une lecture confortable même en plein soleil, un atout rare pour un appareil de ce prix.

Sous son châssis en aluminium, on retrouve un processeur Unisoc T8300 (6 nm), accompagné de 8 Go de RAM, extensibles virtuellement jusqu’à 20 Go, et 256 Go de stockage. Si la puce reste d’entrée de gamme, Nubia mise sur une IA Performance Engine pour optimiser la répartition des ressources, réduire la consommation de 25 % et prolonger l’autonomie de la batterie.

À l’arrière, le Nubia Air propose un capteur principal de 50 mégapixels épaulé par deux modules secondaires, avec stabilisation électronique. La caméra frontale de 20 mégapixels se destine aux selfies et visioconférences.

Côté logiciel, on retrouve des modes IA comme Super Night, VLOG, Magic Editor et Magic Eraser, inspirés des outils de retouche avancés.

Nubia Air : Un smartphone fin mais ultra-résistant

Malgré sa finesse, le Nubia Air surprend par sa robustesse. Certifié IP68, IP69 et IP69K, il résiste non seulement à la poussière et à l’immersion, mais aussi aux jets d’eau à haute pression à 80°C. Le constructeur annonce également plus de 6 000 tests de chute réussis et 5 cycles complets de chute libre.

Le Nubia Air intègre une batterie de 5 000 mAh, un exploit dans un châssis aussi fin. Elle est compatible avec la charge rapide 33 W, permettant de rester endurant tout en gardant un design minimaliste. Nubia promet plus de 1 000 cycles de charge sans perte notable de capacité grâce à ses optimisations logicielles.

Prix et disponibilité

Disponible en trois coloris — Titanium Black, Streamer Black et Titanium Desert — le Nubia Air sera commercialisé en Europe dès ce mois-ci, avant une extension en Asie du Sud-Est, Amérique latine et Moyen-Orient. Son prix d’appel est fixé à 279 $ (environ 249 €) pour la version 8 Go + 256 Go.

Avec son design ultrafin, sa batterie généreuse, son écran premium et ses certifications de résistance inédites pour ce segment de prix, le Nubia Air s’impose comme un outsider sérieux sur le marché des smartphones abordables. Il cible particulièrement un public jeune et actif, à la recherche d’un appareil stylé, endurant et fiable sans dépasser la barre des 300 $.