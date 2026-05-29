Proton veut rendre l’abandon de Gmail moins brutal. Le service de messagerie chiffrée déploie une nouvelle fonction permettant d’envoyer des emails avec son adresse Gmail directement depuis Proton Mail.

L’idée est simple : accompagner les utilisateurs dans une transition progressive, sans les forcer à couper immédiatement avec leur ancienne adresse.

Une passerelle plus douce vers Proton Mail

Grâce à ce nouvel outil, les utilisateurs pourront envoyer des messages depuis leur adresse Gmail tout en utilisant l’interface de Proton Mail. Les derniers e-mails reçus dans la boîte Gmail seront aussi automatiquement importés vers la boîte Proton.

La fonction sera accessible depuis les paramètres, via l’outil « Import via Easy Switch », après connexion du compte Gmail.

Proton présente cette nouveauté comme une alternative plus respectueuse de la vie privée. L’entreprise critique ouvertement Gmail, qu’elle qualifie d’application publicitaire, en accusant Google d’exploiter les données des utilisateurs pour affiner ses profils publicitaires.

À l’inverse, Proton met en avant la suppression des traqueurs, des publicités et du spam, ainsi que le chiffrement de bout en bout lorsque les échanges se font entre utilisateurs Proton Mail.

Une stratégie pour convaincre les hésitants

Changer d’adresse email reste l’un des gestes numériques les plus pénibles : comptes à mettre à jour, contacts à prévenir, habitudes à modifier. En permettant d’utiliser temporairement une adresse Gmail depuis Proton Mail, Proton réduit cette friction.

La fonctionnalité est en cours de déploiement progressif. Elle pourrait devenir un argument décisif pour les utilisateurs tentés par une messagerie plus privée, mais encore retenus par le poids de leur ancienne boîte Gmail.