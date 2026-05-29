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Acer Predator Atlas 8 : une console portable Windows taillée pour le gaming haut de gamme

Acer élargit sa gamme Predator avec la Predator Atlas 8, une nouvelle console portable gaming sous Windows 11. Avec son écran 8 pouces 120 Hz, ses puces Intel Arc et son système de refroidissement inspiré des PC portables Predator, la marque vise clairement le segment premium des handhelds.

Predator Atlas 8 : Une console portable pensée pour la puissance

La Predator Atlas 8 peut embarquer jusqu’à un processeur Intel Arc G3 Extreme, associé à une architecture graphique Intel Arc G-Series. Acer annonce aussi la prise en charge de graphismes jusqu’à Intel Arc B390, avec ray tracing et technologie Intel XeSS 3.

L’objectif est double : améliorer le rendu visuel grâce à un éclairage plus réaliste, tout en maintenant des fréquences d’images élevées via l’upscaling par IA. Pour les jeux les plus exigeants, Intel Endurance Gaming doit également ajuster dynamiquement la puissance afin de prolonger les sessions sur batterie.

La console peut intégrer une batterie allant jusqu’à 80 Wh, un chiffre ambitieux pour ce format.

Un refroidissement inspiré des laptops Predator

Le point technique le plus intéressant concerne le refroidissement. Acer introduit dans cette machine un système à double ventilateur, dont un Predator AeroBlade en métal présenté comme le premier ventilateur métallique intégré dans une console portable.

Avec 89 pales de seulement 0,1 mm d’épaisseur, il promet jusqu’à 10 % de flux d’air supplémentaire. Un second ventilateur en plastique et un système Vortex Flow complètent l’ensemble pour mieux évacuer la chaleur pendant les fortes charges.

Sur une console Windows portable, cette maîtrise thermique sera décisive : la puissance ne compte vraiment que si elle peut être maintenue dans la durée.

Un écran 8 pouces 120 Hz et une connectique complète

La Predator Atlas 8 embarque un écran tactile WUXGA de 8 pouces au format 16:10, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité de 500 nits et la prise en charge du VRR.

La dalle est protégée par du Corning Gorilla Glass Victus avec revêtement DXC et prend en charge le multitouch 10 points.

Acer soigne aussi la connectivité avec deux ports Thunderbolt 4, un lecteur microSD UHS-II, le Wi-Fi 7 Intel Killer et le Bluetooth 5.4. Côté audio, la console intègre deux haut-parleurs DTS : X Ultra de 2 W et deux microphones avec réduction de bruit Acer PurifiedVoice AI.

Des contrôles pensés pour plusieurs styles de jeu

Acer mise sur des sticks analogiques pleine taille et des gâchettes à double mode. Elles peuvent basculer entre un mode micro-switch pour les FPS et un mode analogique à effet Hall pour les jeux de course ou de simulation.

La console intègre également PredatorSense, qui permet de surveiller les performances, gérer les profils, ajuster l’éclairage RGB et accéder rapidement aux réglages en jeu via un bouton dédié.

Windows 11 est accompagné d’optimisations Xbox Mode, avec un accès à Xbox Game Pass pour profiter rapidement d’un large catalogue de jeux.

Une arrivée prévue en octobre 2026

La Acer Predator Atlas 8 sera commercialisée en Europe à partir d’octobre 2026. Son prix n’a pas encore été communiqué.

Avec cette machine, Acer semble vouloir s’installer sur le terrain des consoles portables Windows les plus ambitieuses, entre puissance graphique, refroidissement avancé et connectique de PC haut de gamme.