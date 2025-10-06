Huawei Mate 80 : premières images, fiche technique et nouveautés dévoilées

La prochaine génération de flagships de Huawei se précise. La série Huawei Mate 80 vient de faire parler d’elle grâce à de nouvelles fuites sur Weibo, révélant pour la première fois le design arrière des smartphones.

Si l’on en croit ces images, la marque chinoise ne bouleversera pas totalement son identité visuelle, mais apportera plusieurs évolutions notables, notamment au niveau du bloc photo circulaire et du matériau de conception.

Huawei Mate 80 : Un design circulaire signature, revisité

Les clichés publiés montrent un module photo circulaire, caractéristique de la gamme Mate, mais avec un nouvel agencement triangulaire des capteurs. On distingue trois caméras principales, accompagnées de découpes pour le flash LED, des capteurs laser et d’autres modules probablement dédiés à la mise au point et à la mesure de la profondeur.

Cette disposition marque une légère différence par rapport à la série Mate 70, qui conservait le même format circulaire, mais avec une disposition des objectifs plus classique.

Les modèles attendus : quatre déclinaisons au programme

Huawei devrait lancer pas moins de quatre modèles dans cette série : Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+, et le Mate 80 RS, la version la plus luxueuse et exclusive. Le Mate 80 RS représenterait le summum du savoir-faire de Huawei, avec des matériaux haut de gamme et des caractéristiques proches du segment ultra-premium.

Des puces Kirin 9030 et 9020, toutes compatibles 5G

Sous le capot, la firme chinoise miserait sur ses propres processeurs Kirin de nouvelle génération.

Les Mate 80 Pro, Pro+ et RS seraient équipés du Kirin 9030,

tandis que le Mate 80 standard embarquerait un Kirin 9020, légèrement moins puissant.

Côté recharge, les différences seraient également marquées :

100 W filaire pour les modèles haut de gamme,

66 W pour la version standard.

Naturellement, l’ensemble de la gamme serait compatible 5G, confirmant le retour en force des modems maison de Huawei.

Des capteurs photo nouvelle génération

La partie photo s’annonce ambitieuse :

Le Mate 80 de base intégrerait un capteur principal de 50 mégapixels (1/1,5 pouce),

Le Mate 80 Pro passerait à un capteur 1/1,3 pouce plus grand,

Tandis que les Mate 80 Pro+ et Mate 80 RS inaugureraient le tout nouveau capteur Huawei SmartSens 590 — toujours en 50 mégapixels, mais avec un format 1/1,3 pouce et une meilleure gestion de la lumière.

Ce capteur devrait offrir une excellente performance en basse luminosité, renforçant le positionnement photographique déjà solide de la marque.

Un écran OLED double couche et des matériaux premium

Le Mate 80 RS se distinguerait par un écran OLED double couche de 6,9 pouces, une technologie censée améliorer la luminosité et la durabilité tout en réduisant la consommation énergétique.

Huawei testerait également de nouveaux matériaux, comme un châssis en alliage de titane, et un verre céramique au toucher premium.

Côté logiciel, la gamme fonctionnera sous HarmonyOS NEXT, la version unifiée du système d’exploitation maison, totalement indépendante d’Android.

Date de lancement prévue

Selon les fuites les plus récentes, la série Huawei Mate 80 devrait être officialisée en novembre 2025. Elle succédera à la Mate 70, lancée fin 2024, et incarnera la nouvelle vitrine technologique de Huawei dans un contexte de retour en force sur le marché haut de gamme.

Un Mate 80 qui promet puissance et prestige

Entre son design circulaire emblématique, ses nouveaux capteurs photo SmartSens, et ses puces Kirin 9030, le Huawei Mate 80 Ultra s’annonce comme l’un des smartphones les plus aboutis de 2025. Avec des matériaux raffinés et un HarmonyOS NEXT de plus en plus mature, Huawei semble déterminé à revenir au sommet du marché premium, face à des concurrents comme Samsung, Xiaomi ou Honor.

Rendez-vous en novembre pour confirmer si le Mate 80 tiendra toutes ses promesses.