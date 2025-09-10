iPhone Air : le smartphone le plus fin jamais créé par Apple

Lancé aux côtés de l’iPhone 17 et la série iPhone 17 Pro, Apple vient de lever le voile sur l’iPhone Air, un modèle inédit qui vient remplacer l’iPhone Plus dans la gamme.

Avec seulement 5,6 mm d’épaisseur et 165 g sur la balance, il s’agit du téléphone le plus fin jamais lancé par la marque à la pomme. Tim Cook le résume comme un appareil offrant « des performances Pro dans un design fin et léger ».

iPhone Air : Un écran grand et lumineux malgré sa finesse

L’iPhone Air intègre un écran ProMotion de 6,5 pouces capable de monter jusqu’à 120 Hz et d’atteindre 3 000 nits de luminosité. Plus grand que celui de l’iPhone 17 ou 17 Pro, mais plus compact que celui du Pro Max, il occupe une place singulière dans la gamme.

Côté robustesse, Apple a renforcé la protection avec un Ceramic Shield enveloppant un châssis en titane, censé offrir la conception la plus durable jamais vue sur un iPhone.

Puissance Pro avec la puce A19 Pro et le modem C1X

Sous son design ultra-fin, l’iPhone Air embarque la puce A19 Pro, la même que les modèles Pro, promettant des performances « dignes d’un MacBook » grâce à son GPU 5 cœurs et ses accélérateurs IA de nouvelle génération.

Il inaugure également deux composants inédits : le modem 5G C1X, deux fois plus rapide que son prédécesseur, et la puce réseau N1, conçue par Apple, qui apporte le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread.

Une autonomie optimisée malgré une batterie plus petite

Forcément, avec un design aussi fin, Apple a dû jouer serré sur la batterie. L’iPhone Air promet tout de même une autonomie d’une journée, soit jusqu’à 27 heures de lecture vidéo. En ajoutant la nouvelle batterie MagSafe dédiée (115 euros), l’autonomie grimpe à 40 heures.

Pour maximiser l’efficacité, iOS 26 introduit un mode adaptatif qui ajuste la puissance en fonction de l’usage. À noter : ce modèle est exclusivement compatible eSIM pour gagner de la place en interne.

Un module photo plus simple, mais polyvalent

Contrairement aux Pro, l’iPhone Air se contente d’un système Fusion 48 mégapixels associé à un téléobjectif 12 mégapixels. Apple mise sur son Photonic Engine pour optimiser les clichés et propose une nouvelle fonction Focus Control permettant de transformer n’importe quelle photo en portrait après coup.

En façade, le capteur selfie de 18 mégapixels adopte la technologie Center Stage, qui ajuste automatiquement le cadrage, pratique pour les appels vidéo ou les selfies de groupe. Autre nouveauté : la possibilité d’utiliser simultanément la caméra avant et arrière pour filmer en mode Dual Capture.

Design et accessoires pensés pour la finesse

Disponible en noir sidéral, blanc nuage, or clair et bleu ciel, l’iPhone Air mise sur des couleurs sobres et légères. Apple l’accompagne d’accessoires inédits : coques translucides, bumper ultra-léger et même une sangle bandoulière pour souligner son côté lifestyle.

Prix et disponibilité

L’iPhone Air démarre à 1 229 euros (256 Go). Les précommandes ouvrent le 12 septembre et la sortie officielle aura lieu le 19 septembre, en même temps que le reste de la gamme iPhone 17.

Un pari audacieux pour Apple

Avec l’iPhone Air, Apple prend le contre-pied de la tendance aux smartphones massifs. Plus fin, plus léger, mais toujours très puissant, ce modèle vise les utilisateurs qui veulent une expérience premium sans s’encombrer d’un Pro Max. La seule vraie inconnue reste la batterie, forcément plus petite, mais qu’Apple promet d’avoir optimisée.