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Nvidia RTX Spark : la puce qui veut transformer le PC Windows en véritable agent IA

Nvidia RTX Spark : la puce qui veut transformer le PC Windows en véritable agent IA

Après avoir redéfini l’industrie de l’intelligence artificielle dans les centres de données, Nvidia s’attaque désormais au PC personnel. À l’occasion du Computex 2026, l’entreprise a présenté RTX Spark, une nouvelle plateforme matérielle conçue pour faire évoluer l’ordinateur portable d’un simple outil d’exécution vers un assistant capable d’agir à la place de son utilisateur.

« Pendant quarante ans, vous lanciez des applications. Vous cliquiez, vous tapiez. Avec RTX Spark et Windows, vous demandez, et le PC fait le travail », a résumé Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia.

Nvidia RTX Spark : Une architecture pensée pour l’IA locale

Le RTX Spark associe un GPU Blackwell doté de 6 144 cœurs CUDA à un processeur Grace de 20 cœurs, reliés par la technologie propriétaire NVLink.

Sur le papier, la plateforme impressionne :

Jusqu’à 1 pétaflop de puissance IA

Jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée

Exécution locale de modèles pouvant atteindre 120 milliards de paramètres

L’objectif est clair : permettre aux utilisateurs de faire tourner des modèles d’intelligence artificielle avancés directement sur leur machine, sans dépendre systématiquement du cloud.

Des usages bien au-delà du chatbot

Nvidia imagine RTX Spark comme le socle d’une nouvelle génération de PC capables d’exécuter des tâches complexes de manière autonome. Parmi les scénarios évoqués :

Rendu de scènes 3D dépassant 90 Go

Montage vidéo en 12K

Génération vidéo IA en 4K

Jeux AAA en 1440p à plus de 100 images par seconde

La société annonce également une collaboration avec Adobe afin d’optimiser les futures versions de Photoshop et Premiere pour cette architecture. Les gains pourraient atteindre jusqu’à deux fois les performances actuelles sur certaines tâches liées à l’IA, à l’étalonnage ou aux effets visuels.

L’enjeu stratégique : garder l’IA sur l’appareil

Le véritable argument de RTX Spark n’est pourtant pas sa puissance brute. Aujourd’hui, la majorité des assistants IA s’appuient sur des infrastructures cloud. Les requêtes, documents et données personnelles transitent donc par des serveurs distants.

Nvidia veut proposer une alternative.

Grâce à l’exécution locale, les modèles IA peuvent fonctionner directement sur le PC, réduisant la dépendance aux services cloud et renforçant la confidentialité.

Pour accompagner cette vision, Nvidia et Microsoft développent de nouveaux mécanismes de sécurité sous Windows, associés à OpenShell, une couche logicielle permettant de définir précisément ce qu’un agent IA est autorisé à faire.

Le système pourrait notamment limiter l’accès à certaines données, contrôler les actions autorisées, et anonymiser des informations avant un éventuel envoi vers le cloud.

Nvidia prépare l’ère des agents personnels

Au-delà de la fiche technique, RTX Spark illustre une transformation plus profonde du PC. Depuis plusieurs décennies, les ordinateurs exécutent des logiciels que l’utilisateur pilote manuellement. Nvidia imagine désormais une machine capable de comprendre une intention, de mobiliser plusieurs applications et d’accomplir une tâche de manière autonome.

Cette vision rapproche progressivement le PC du concept d’agent personnel intelligent, capable de gérer des projets, créer du contenu, analyser des données ou interagir avec différents services sans intervention constante.

Une arrivée dès cet automne

Les premiers ordinateurs équipés de RTX Spark sont attendus dès l’automne. Plusieurs constructeurs ont déjà annoncé leur participation :

ASUS

Dell

HP

Lenovo

Microsoft Surface

MSI

Des modèles signés Acer et Gigabyte devraient suivre par la suite.

Le début d’une nouvelle génération de PC

Depuis l’arrivée des smartphones, le PC a souvent été perçu comme un outil mature dont les évolutions étaient essentiellement incrémentales. Avec RTX Spark, Nvidia tente de relancer l’innovation autour d’un nouveau paradigme : l’ordinateur ne serait plus seulement un terminal d’exécution, mais un collaborateur numérique capable d’agir, de raisonner et de travailler localement.

Si cette promesse se concrétise, le véritable changement ne viendra peut-être pas des performances graphiques ou du nombre de cœurs, mais de la manière dont nous interagissons avec nos machines.