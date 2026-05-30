Honor pourrait préparer l’un des smartphones photo les plus atypiques de sa prochaine génération. Selon Digital Chat Station, le futur Honor Magic 9 serait actuellement testé avec plusieurs capteurs haut de gamme, dont des modules principaux de 200 mégapixels et une caméra selfie capable de produire des images au format carré.

Plusieurs capteurs de 200 mégapixels en évaluation

Honor testerait deux options pour le capteur principal du Magic 9 : les OmniVision OV52A/OV52B au format 1/1,28 pouce, ainsi qu’un OVB0D plus grand en 1/1,12 pouce.

Le téléobjectif périscopique reposerait de son côté sur un capteur OmniVision OV64D de 64 MP. Une configuration qui confirmerait la volonté d’Honor de renforcer sa gamme Magic sur le terrain de la photo mobile premium.

Un selfie carré de 100 mégapixels

La nouveauté la plus intrigante concerne la caméra frontale. Le prototype utiliserait un capteur OVA0B de 100 MP au format 1/1,8 pouce, mais Honor ne l’exploiterait pas en pleine définition.

L’image serait recadrée en 1:1 afin de produire des selfies carrés, un format particulièrement adapté aux réseaux sociaux. Ce choix pourrait aussi donner à Honor un élément de différenciation face à OPPO, également pressenti sur ce terrain.

Une fiche technique très ambitieuse

Les précédentes rumeurs évoquent aussi un écran OLED compact de 6,36 pouces, une batterie d’environ 8 000 mAh, une certification IP68/IP69, un lecteur d’empreintes ultrasonique et une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Honor travaillerait également avec ARRI pour améliorer le rendu vidéo et les traitements cinématiques.

Le Magic 9 est attendu en Chine autour du mois d’octobre, mais les spécifications peuvent encore évoluer. Une chose est déjà claire : Honor veut faire de la photo et de la vidéo le cœur stratégique de son prochain flagship.