Huawei Mate 80 RS : écran OLED double couche, matériaux premium et design ultra-luxueux

Huawei prépare un nouveau fleuron pour l’automne 2025 : le Mate 80 RS, une version ultra-premium de sa prochaine gamme Mate. Selon les informations du leaker réputé Digital Chat Station, ce modèle pourrait reprendre et améliorer certaines technologies déjà vues sur le Mate 70 RS, tout en introduisant des choix de matériaux encore plus ambitieux.

Le Huawei Mate 80 RS devrait embarquer un écran OLED double couche de 6,9 pouces, la même technologie inaugurée l’an dernier sur le Mate 70 RS.

Le principe est simple, mais révolutionnaire : deux couches OLED empilées pour offrir une luminosité plus élevée, idéale pour l’extérieur, réduire la consommation d’énergie, prolongeant l’autonomie, et allonger la durée de vie de la dalle, qui résiste mieux à l’usure.

Ce type d’écran reste rare et coûteux à produire. Le fait que même Apple envisagerait d’y recourir pour ses futurs iPhone montre bien le potentiel de cette technologie.

Matériaux haut de gamme : titane et verre à texture céramique

Huawei semble vouloir frapper fort sur le plan du design et de la durabilité. D’après la fuite, le cadre central du Mate 80 RS serait en alliage de titane, un matériau à la fois léger, résistant et hautement premium. L’arrière du téléphone adopterait un verre spécial à texture céramique : une finition qui imite le toucher lisse et raffiné de la céramique tout en restant plus légère et résistante.

L’an dernier, le Mate 70 RS avait introduit une structure en basalte titane brillant. Cette fois, Huawei semble pousser encore plus loin l’exigence de robustesse et de raffinement.

Un module photo haut de gamme partagé avec les versions Pro

Comme souvent, la déclinaison RS devrait partager une grande partie de sa fiche technique avec les Mate 80 Pro et Mate 80 Pro+. Côté photo, on s’attend à un capteur principal de 50 mégapixels avec une taille de capteur 1/1,28 pouce (équivalent à l’iPhone 16 Pro), des pixels de 1,2 μm pour une meilleure gestion de la lumière et une technologie gravée en 22 nm, optimisée pour les performances et l’efficacité.

Certes, ce n’est pas le gigantesque capteur 1 pouce du Pura 80 Pro/Ultra, mais Huawei mise ici sur un équilibre entre compacité et polyvalence.

Lancement attendu en octobre 2025

La série Mate 80 devrait être officialisée en octobre 2025, avec probablement une présentation en Chine avant un déploiement international. Le Mate 80 RS, en tant que modèle de prestige, sera sûrement produit en quantités limitées et vendu à un prix très élevé, ciblant les collectionneurs et amateurs de design d’exception.

Avec son écran OLED double couche, son cadre en titane et sa finition céramique, le Huawei Mate 80 RS se positionne comme un objet de luxe technologique. Ce n’est pas seulement un smartphone puissant, c’est aussi une vitrine du savoir-faire de Huawei dans le design et les matériaux.

Reste à voir si cette stratégie séduira au-delà des passionnés et justifiera un prix qui risque d’atteindre des sommets.