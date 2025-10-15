Accueil » Huawei Mate 80 Pro+ : écran Tandem OLED, Kirin 9030 et plus de 6000 mAh selon une fuite

Huawei Mate 80 Pro+ : écran Tandem OLED, Kirin 9030 et plus de 6000 mAh selon une fuite

Huawei Mate 80 Pro+ : écran Tandem OLED, Kirin 9030 et plus de 6000 mAh selon une fuite

Huawei préparerait un retour en force dans l’ultra haut de gamme. Une nouvelle fuite de Digital Chat Station (DCS) révèle les premières spécifications du futur Mate 80 Pro+, un modèle qui semble pousser encore plus loin l’innovation introduite sur le Mate 70.

Et si tout se confirme, Huawei s’apprête à livrer l’un de ses smartphones les plus ambitieux depuis le retour de la série Kirin.

Un écran LTPO Tandem OLED pour plus de luminosité et d’endurance

Selon DCS, le Mate 80 Pro+ arborera un écran OLED LTPO Tandem de 6,88 pouces, avec une résolution 1.5K et un design micro-incurvé. Le terme Tandem OLED fait référence à une structure à double couche émissive, une technologie déjà utilisée dans certaines montres connectées et véhicules électriques.

Résultat :

Meilleure luminosité (sans surconsommation),

Efficacité énergétique accrue,

Durée de vie du panneau prolongée.

Cette technologie pourrait offrir au Mate 80 Pro+ un net avantage en matière de confort visuel et de durabilité — deux points faibles souvent reprochés aux écrans OLED classiques.

Un module photo repensé avec capteur variable et super téléobjectif

À l’avant, le smartphone conserverait une caméra selfie unique, accompagnée d’un capteur ToF 3D, le tout dans une découpe triple perforation. Au dos, Huawei miserait sur un bloc photo triple, dominé par un capteur LOFIC 50 mégapixels (1/1,28 ») avec ouverture variable.

Ce capteur principal serait épaulé par un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels, une mise au point 3P+3P inédite, capable de combiner zoom longue portée et macro de précision. De quoi renforcer l’identité photographique des Mate, longtemps considérés comme les meilleurs photophones chinois avant l’embargo américain.

Kirin 9030 et plus de 6000 mAh : Huawei muscle le jeu

Sous le capot, on retrouverait le nouveau processeur Kirin 9030, une évolution du 9020 gravée avec un meilleur rendement énergétique. Côté autonomie, la fuite évoque une batterie de plus de 6000 mAh, compatible avec la charge filaire 100 W et la charge sans fil 80 W — un duo impressionnant pour un smartphone de cette catégorie.

Autre nouveauté : la prise en charge de l’eSIM, aux côtés de la nanoSIM traditionnelle. Cela marquerait une première pour la série Mate, et une étape logique vers un design plus compact et durable.

HarmonyOS 6 et IA embarquée

Le Mate 80 Pro+ tournerait sous HarmonyOS 6, avec des fonctionnalités IA intégrées au système : reconnaissance contextuelle, traitement photo intelligent et suggestions basées sur l’usage.

Ce serait également la base logicielle du Mate X7, le prochain pliant de la marque, attendu au même moment.

Lancement prévu en novembre

D’après les informations de DCS, Huawei prévoit de dévoiler la gamme Mate 80 en novembre, aux côtés du Mate X7. Le positionnement semble clair : montrer qu’Huawei reste un acteur technologique de premier plan, même sans services Google ni 5G internationale.

Avec le Mate 80 Pro+, Huawei poursuit sa stratégie : miser sur l’innovation matérielle et la maîtrise énergétique pour compenser ses limites logicielles imposées. Le passage à l’écran Tandem OLED et au Kirin 9030 confirme que la marque accélère son indépendance technologique, notamment vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement occidentales.

Si le design reste fidèle à l’esprit Mate — raffiné, puissant, et tourné vers la photo —, le vrai défi sera la disponibilité internationale. Mais sur le plan technique, Huawei semble prêt à reprendre la tête du haut de gamme chinois.