Beats semble avoir un nouveau casque circum-aural dans les cartons. Mais cette fois, la révélation ne vient ni d’Apple, ni d’un communiqué officiel : elle est arrivée par Instagram, au poignet médiatique de Lamine Yamal.

Un lancement teasé par Lamine Yamal

L’attaquant du FC Barcelone a publié des photos et une vidéo de son arrivée au camp d’entraînement de l’Espagne pour la Coupe du monde. Sur les images, il porte un casque Beats inédit, dans une finition rose encore jamais annoncée.

La publication, largement relayée, a rapidement dépassé le million de likes, offrant à Beats une vitrine mondiale sans passer par une présentation classique.

Un produit déjà repéré dans les bases de la FCC

Cette apparition n’est pas totalement sortie de nulle part. Quelques jours plus tôt, un nouveau casque sans fil était apparu dans la base de données de la FCC, l’organisme américain chargé de certifier les appareils électroniques avant leur commercialisation.

Une rumeur avait déjà identifié ce modèle comme un probable produit Beats. La sortie publique de Lamine Yamal semble désormais confirmer cette hypothèse.

Un design différent du Beats Studio Pro

À première vue, ce casque ne ressemble pas à une simple déclinaison du Beats Studio Pro.

Les écouteurs affichent un profil plus plat, tandis que l’arceau adopte des bras télescopiques tubulaires, plus fins que ceux du Studio Pro actuel. Ce changement pourrait indiquer une nouvelle génération, voire une gamme entièrement distincte.

Pour l’instant, seul le coloris rose aperçu sur Lamine Yamal est confirmé visuellement.

Une stratégie marketing très calculée

Beats a toujours su utiliser la culture sportive et musicale comme caisse de résonance. Fournir un produit non annoncé à un jeune phénomène du football mondial, à l’approche d’un événement aussi exposé que la Coupe du monde, n’a probablement rien d’un hasard.

Entre le dépôt FCC et cette apparition publique, tous les signaux pointent vers un lancement proche. Reste à savoir si Beats prépare un successeur direct du Studio Pro ou une nouvelle ligne pensée pour renouer avec son ADN lifestyle.