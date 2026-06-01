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Apple prépare déjà iOS 28 : un indice sur l’iPhone du 20e anniversaire ?

Apple prépare déjà iOS 28 : un indice sur l’iPhone du 20e anniversaire ?

Alors qu’Apple n’a pas encore déployé sa prochaine grande mise à jour logicielle, l’entreprise travaillerait déjà activement sur les systèmes qui accompagneront ses produits de 2028. Une information qui peut sembler anodine, mais qui révèle en réalité l’importance stratégique de cette future génération.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les premiers développements d’iOS 28, iPadOS 28 et macOS 28 sont déjà en cours en interne.

« Boppy » : le nom de code de la génération 2028

Comme souvent chez Apple, chaque cycle logiciel reçoit un nom de code interne. Pour 2028, iOS 28 et iPadOS 28 porteraient le nom de code « Bell », et macOS 28 serait connu sous le nom de « Poppy ». En interne, la combinaison des deux donnerait le surnom « Boppy ».

Cette tradition n’a évidemment aucune incidence sur les produits finaux, mais elle offre parfois un aperçu du calendrier et des priorités de développement de l’entreprise.

À titre de comparaison, la génération logicielle de 2027 serait baptisée « Rizz », issue des noms de code « Rave » pour iOS et iPadOS et « Fizz » pour macOS.

Pourquoi Apple travaille déjà sur 2028

Le développement parallèle de plusieurs générations de systèmes n’a rien d’inhabituel chez Apple. L’entreprise prépare constamment plusieurs années de mises à jour en avance afin d’aligner matériel, logiciel et services.

Ce qui attire davantage l’attention ici, c’est l’idée que les versions 2028 pourraient être considérées en interne comme plus importantes que celles attendues en 2027. Même si aucune fonctionnalité précise n’a encore filtré, cette anticipation suggère qu’Apple prépare une évolution plus profonde de son écosystème.

L’iPhone du 20e anniversaire au centre de la stratégie

La raison pourrait être liée à un produit très particulier. L’année 2028 marquera les vingt ans de l’iPhone, lancé pour la première fois en 2007. Depuis plusieurs mois, diverses rumeurs évoquent un modèle anniversaire qui adopterait un design radicalement repensé :

Écran bord à bord

Disparition de la Dynamic Island

Bordures quasi invisibles

Intégration encore plus poussée du matériel et du logiciel

Si ces informations se confirment, iOS 28 pourrait être conçu dès l’origine pour accompagner cette nouvelle génération de matériel.

Un scénario qui rappelle l’iPhone X

Apple a déjà utilisé cette stratégie par le passé. En 2017, l’iPhone X avait marqué le dixième anniversaire de l’iPhone avec une rupture majeure : disparition du bouton Home, Face ID et nouvelle interface adaptée à l’écran intégral.

L’iPhone du vingtième anniversaire pourrait jouer un rôle similaire, en ouvrant un nouveau chapitre pour l’écosystème Apple.

Plus qu’un simple nom de code

Au-delà de l’anecdote autour de « Boppy », cette fuite met surtout en lumière la manière dont Apple planifie son avenir.

Les noms de code seront oubliés bien avant le lancement. Ce qui compte réellement, c’est le signal envoyé par Cupertino : les équipes semblent déjà concentrer une partie de leurs efforts sur la génération de produits qui accompagnera le prochain grand anniversaire de l’iPhone.

Dans l’histoire d’Apple, les années anniversaires ont souvent servi de catalyseur à des changements majeurs. Si 2028 suit cette tradition, les évolutions les plus importantes de l’iPhone pourraient encore être devant nous.