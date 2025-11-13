Xiaomi 17 Ultra : le lancement pourrait être avancé à décembre 2025

Xiaomi prépare déjà le lancement de son nouveau flagship haut de gamme, le Xiaomi 17 Ultra, et selon plusieurs fuites, la marque chinoise pourrait lever le voile dès le mois de décembre, soit près de deux mois avant le calendrier habituel.

Xiaomi 17 Ultra : Un lancement anticipé pour surprendre la concurrence

Traditionnellement, Xiaomi dévoile sa version Ultra au premier trimestre, comme ce fut le cas pour le Xiaomi 15 Ultra, présenté en février 2025 en Chine avant une sortie mondiale en mars.

Mais cette année, tout semble s’accélérer : Des sources affirment que le Xiaomi 17 Ultra pourrait être annoncé fin décembre, soit avec deux mois d’avance sur le cycle habituel. Cela dit, un lancement en Chine ne signifie pas une disponibilité immédiate à l’international. Xiaomi pourrait garder la présentation mondiale pour le MWC 2026 à Barcelone, comme à son habitude.

Sans surprise, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 — le processeur haut de gamme de Qualcomm pour 2025/2026 — sera de la partie. Ce chipset est déjà utilisé dans plusieurs flagships, comme les Galaxy S26 et OnePlus 15, et promet des performances spectaculaires, notamment en photo computationnelle et en IA embarquée.

Côté autonomie, les rumeurs évoquent une batterie d’environ 7 500 mAh, similaire à celle du Xiaomi 17 Pro Max, avec charge ultra-rapide probablement supérieure à 120 W.

Un nouveau capteur principal et un zoom fou à 200 mégapixels

La partie photo, toujours le point fort des modèles Ultra, pourrait une fois encore placer Xiaomi au sommet du classement DxOMark.

Selon les dernières fuites :

Le capteur principal serait un nouveau module de 50 mégapixels, capable de zoom optique fluide grâce à un zoom in-sensor (transitions plus naturelles entre les focales).

Le téléobjectif périscopique atteindrait 200 mégapixels , un record pour un smartphone, avec stabilisation optique (OIS).

, un record pour un smartphone, avec stabilisation optique (OIS). Le logiciel maison HyperOIS 2.0 viendrait optimiser les résultats en basse lumière.

Le Xiaomi 15 Ultra partage déjà la première place du classement photo avec le Galaxy S25 Ultra, mais si ces rumeurs se confirment, le 17 Ultra pourrait prendre seul la tête du podium.

Design : écran secondaire ou nouvelle surprise ?

Les modèles Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max ont marqué les esprits avec leur écran secondaire de 2,7 pouces au dos du téléphone. Ce petit écran permet de contrôler la musique, d’utiliser l’appareil photo arrière pour les selfies, ou d’afficher des widgets et notifications.

La grande question est donc : Xiaomi conservera-t-il cet écran arrière sur le 17 Ultra ? Certains indices suggèrent que la marque pourrait opter pour un design encore plus épuré, peut-être avec un module photo modulaire ou un nouvel agencement circulaire inspiré du Xiaomi 13 Ultra.

Un duel annoncé : Xiaomi 17 Ultra vs Galaxy S26 Ultra

Si Xiaomi confirme un lancement dès décembre, il pourrait devancer Samsung et son Galaxy S26 Ultra, attendu pour janvier.

C’est une stratégie risquée, mais efficace :

En sortant le premier, Xiaomi capterait l’attention des médias et des technophiles,

Et positionnerait son Ultra comme le premier grand flagship Android de 2026.

Selon plusieurs rapports, le Galaxy S26 Ultra pourrait subir un léger retard, ce qui renforcerait encore l’avantage de Xiaomi.

Avec un lancement anticipé, un processeur surpuissant, et un système photo encore plus ambitieux, le Xiaomi 17 Ultra s’annonce comme le concurrent le plus sérieux du Galaxy S26 Ultra.

Mais tout dépendra de deux choses :

Si Xiaomi peut maintenir sa supériorité photographique, Et si la distribution mondiale s’élargit enfin — car, pour l’instant, les modèles Ultra restent souvent réservés à l’Asie et à quelques marchés européens.

Si Xiaomi tient ses promesses, le Xiaomi 17 Ultra pourrait bien être le smartphone Android le plus complet jamais conçu — et marquer une nouvelle étape dans la course à l’innovation mobile.