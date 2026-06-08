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macOS 27 : Apple préparerait la fin des Mac Intel et un virage plus affirmé vers l’IA

macOS 27 : Apple préparerait la fin des Mac Intel et un virage plus affirmé vers l’IA

La prochaine grande mise à jour du Mac pourrait marquer une rupture historique. Avec macOS 27, Apple s’apprêterait à réduire fortement, voire à abandonner totalement, la prise en charge des Mac équipés de puces Intel.

Ce changement viendrait refermer une transition amorcée en 2020 avec l’arrivée des premiers Mac Apple Silicon. Depuis, Apple a progressivement déplacé le centre de gravité du Mac vers ses puces M, plus efficaces, plus puissantes et mieux adaptées aux nouvelles fonctions d’intelligence artificielle.

La fin logique d’une transition de six ans

Apple n’a jamais caché son ambition : reprendre le contrôle complet de l’architecture du Mac. Les Mac Intel ont déjà commencé à être exclus de certaines fonctions liées à Apple Intelligence. macOS 27 pourrait donc franchir une étape supplémentaire en concentrant les nouveautés sur les machines Apple Silicon.

Pour Apple, l’intérêt est évident : simplifier le développement, optimiser les performances et exploiter plus profondément les capacités de ses propres puces.

Siri et Apple Intelligence au cœur du nouveau Mac

L’autre grande évolution attendue concerne Siri. Apple travaillerait toujours sur une version beaucoup plus intelligente de son assistant, capable de comprendre le contexte, de dialoguer plus naturellement et d’agir plus profondément dans les applications.

macOS 27 pourrait ainsi devenir une pièce centrale de la stratégie Apple Intelligence, avec davantage d’outils intégrés au système : résumé de contenus, aide à l’écriture, recherche plus intelligente et recommandations proactives.

L’objectif serait de rendre l’IA moins visible comme un produit séparé, mais plus présente dans les gestes quotidiens du Mac.

Liquid Glass, entre ambition visuelle et controverse

La mise à jour devrait aussi poursuivre l’évolution du design « Liquid Glass ». Cette interface, fondée sur la transparence, les reflets et les animations plus fluides, divise déjà les utilisateurs. Certains y voient une modernisation élégante de macOS. D’autres craignent une perte de lisibilité au profit d’un effet visuel trop démonstratif.

Apple devra donc affiner l’équilibre entre sophistication graphique et clarté d’usage.

Un tournant délicat pour les utilisateurs

Pour les propriétaires de Mac Intel, macOS 27 pourrait être une mise à jour difficile à accepter. De nombreux MacBook et iMac Intel restent encore utilisés dans les entreprises, les écoles et les studios créatifs. Une fin de support accélérée pourrait pousser certains utilisateurs à renouveler leur matériel plus tôt que prévu.

Mais du point de vue d’Apple, la direction est cohérente. L’avenir du Mac repose désormais sur Apple Silicon, l’IA locale et une intégration toujours plus étroite entre matériel et logiciel.

Le Mac entre dans sa nouvelle décennie

Si les rumeurs se confirment à la WWDC 2026, macOS 27 ne sera pas seulement une mise à jour annuelle. Ce sera le signal d’un changement de génération.

Après avoir quitté Intel sur le plan matériel, Apple s’apprêterait à tourner définitivement la page sur le plan logiciel. Le Mac de demain ne sera pas seulement plus rapide ou plus autonome : il sera pensé dès sa conception pour l’intelligence artificielle.