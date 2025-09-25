Accueil » DxOMark : l’iPhone 17 Pro entre dans le top 3 mondial, devant Vivo — mais la polémique enfle

Le classement DxOMark fait à nouveau parler de lui. Dans ses derniers tests de caméras pour smartphones, le nouvel iPhone 17 Pro s’est hissé à la troisième place mondiale, juste devant le vivo X200 Ultra… et cette performance divise.

Bien que la différence entre les deux modèles ne soit que d’un seul point, certains observateurs dénoncent une survalorisation de la vidéo dans le système de notation de DxOMark, au détriment des performances photo pures.

En photo : Vivo mène, Apple suit

Du côté de la photographie, Vivo reste le champion incontesté. Le vivo X200 Ultra obtient un score photo de 173, contre 168 pour l’iPhone 17 Pro. Les tests mettent en évidence :

Un meilleur niveau de détail,

Une dynamique plus large,

Et une gestion supérieure en basse lumière.

Les clichés de l’iPhone, bien que très équilibrés et fidèles, sont parfois jugés plus plats ou neutres comparés aux images vibrantes de Vivo ou à la colorimétrie maîtrisée de Huawei.

Pour les passionnés de photographie, le vivo X200 Ultra et le Huawei Pura 80 Ultra restent les références.

En vidéo : Apple écrase la concurrence

Mais, c’est en vidéo que l’iPhone 17 Pro se démarque. Il établit un nouveau record absolu dans cette catégorie, surpassant même le 16 Pro Max de l’an dernier.

Parmi les points forts relevés par DxOMark :

Une exposition toujours maîtrisée,

Un équilibre des blancs très précis,

Et un HDR fluide, même dans des scènes à forte variation lumineuse.

L’objectif téléphoto de 48 mégapixels récemment amélioré offre par ailleurs un zoom hybride performant, qui réduit l’écart avec les concurrents dotés de capteurs périscopiques dédiés.

Une méthode de calcul contestée

Malgré cette prouesse technique, le classement fait débat. Certains estiment que la supériorité photo de Vivo devrait peser davantage dans le score final, plutôt que d’être éclipsée par les capacités vidéo d’Apple.

Le système DxOMark semble en effet accorder une pondération élevée à la vidéo, ce qui pourrait fausser la hiérarchie pour les utilisateurs qui privilégient la photographie pure. Le rapport complet du test est encore en attente, ce qui signifie que les scores pourraient encore évoluer légèrement.

L’iPhone 17 Pro, le roi de la vidéo… mais pas de la photo

Ce classement confirme une chose : Apple domine désormais clairement le terrain de la vidéo mobile, un domaine essentiel pour les créateurs de contenu, les vloggers et les utilisateurs avancés.

Mais pour ceux qui recherchent la meilleure qualité photo possible, Vivo et Huawei conservent une avance notable.

La question du jour est donc simple : que privilégiez-vous dans un smartphone haut de gamme ? La précision et la richesse photographique ? Ou la fluidité et la fidélité vidéo ?