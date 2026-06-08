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iPhone Ultra : de nouvelles maquettes dévoilent le design le plus ambitieux d’Apple depuis l’iPhone X

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À quelques mois de son lancement présumé, le premier iPhone pliable d’Apple continue de se dévoiler. De nouvelles images de maquettes publiées par le célèbre leaker Sonny Dickson offrent ce qui pourrait être l’aperçu le plus précis à ce jour de l’appareil que beaucoup surnomment déjà l’iPhone Ultra, ou iPhone Fold.

Si les fuites se confirment, Apple s’apprête à entrer sur le marché du smartphone pliable avec une approche très différente de celle de Samsung, Google ou Honor.

iPhone Ultra : Un format livre proche d’un iPad mini

Les maquettes montrent un smartphone pliable à ouverture latérale, dans un format dit « style livre », similaire à celui des Galaxy Z Fold. Une fois ouvert, l’appareil dévoilerait un écran interne d’environ 7,8 pouces, une diagonale qui le rapproche davantage d’une tablette compacte que d’un smartphone traditionnel.

La caméra frontale serait intégrée dans l’angle supérieur gauche de l’écran principal.

Fermé, l’appareil adopterait un écran externe de 5,5 pouces et un format particulièrement court et large, davantage comparable à un passeport qu’à un iPhone classique. Cette approche pourrait permettre à Apple de proposer une expérience hybride entre iPhone et iPad sans multiplier les gammes de produits.

Apple pourrait abandonner Face ID

L’une des informations les plus surprenantes concerne l’authentification biométrique. Les maquettes ne montrent aucun élément laissant penser à la présence de Face ID. Cela rejoint plusieurs rumeurs selon lesquelles Apple privilégierait un capteur Touch ID intégré au bouton latéral.

Ce choix présenterait plusieurs avantages :

réduction de l’épaisseur

simplification de la structure interne

optimisation de l’espace disponible autour de la charnière

meilleure compatibilité avec les différents modes d’utilisation du smartphone pliable

Apple avait déjà adopté cette solution sur certains iPad, ce qui rend cette hypothèse crédible.

Une stratégie couleur particulièrement conservatrice

Autre surprise : la question des coloris. Alors que plusieurs rumeurs évoquaient jusqu’ici des versions noire et blanche, Sonny Dickson affirme désormais que le blanc pourrait être l’unique finition proposée au lancement. Une décision qui peut sembler étonnante, mais qui n’est pas sans précédent chez Apple.

L’entreprise a souvent lancé de nouvelles catégories de produits avec une palette limitée avant d’élargir progressivement les options au fil des générations.

Cette stratégie permet généralement de simplifier la production tout en renforçant l’identité visuelle d’un produit inédit.

iOS 27 pourrait déjà préparer le terrain

L’arrivée de l’iPhone Ultra ne dépend pas uniquement du matériel. Le logiciel jouera un rôle déterminant dans son succès. Les premières rumeurs autour d’iOS 27 évoquent déjà plusieurs fonctionnalités adaptées aux écrans pliables : multitâche avancé, affichage partagé, interface inspirée de l’iPad et gestion dynamique des applications entre les deux écrans.

Apple pourrait profiter de la WWDC 2026 pour dévoiler certains indices sur cette nouvelle expérience utilisateur avant même de présenter officiellement l’appareil.

Le pari le plus important d’Apple depuis des années

L’iPhone Ultra représente bien plus qu’un nouveau smartphone. Après plusieurs années de prudence face aux écrans pliables, Apple semble enfin prête à entrer sur un marché déjà occupé par Samsung, Google, Honor, Huawei et d’autres constructeurs.

Mais, comme souvent, la stratégie de Cupertino ne consiste pas à être le premier. Elle consiste à arriver lorsque la technologie est suffisamment mature pour être intégrée à l’écosystème Apple.

Si les fuites actuelles reflètent réellement le produit final, l’iPhone Ultra pourrait devenir le lancement matériel le plus important de la marque depuis l’iPhone X. Et peut-être le premier appareil capable de redéfinir la frontière entre smartphone et tablette pour la prochaine décennie.