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Xiaomi 18 : batterie géante, double capteur 200 mégapixels et Snapdragon 8 Elite Gen 6 au programme

Xiaomi 18 : batterie géante, double capteur 200 mégapixels et Snapdragon 8 Elite Gen 6 au programme

La série Xiaomi 18 commence à se dessiner. Selon de nouvelles informations partagées par le leaker Digital Chat Station, le prochain flagship de Xiaomi pourrait combiner un format relativement compact, une batterie record et des évolutions majeures en photographie.

Attendue pour septembre, la gamme devrait être la première à inaugurer la future plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 6, renforçant encore la bataille des smartphones premium de fin d’année.

Un Xiaomi 18 plus compact que ses rivaux

Contrairement à la tendance des écrans toujours plus grands, le Xiaomi 18 standard miserait sur une dalle d’environ 6,4 pouces. Le smartphone adopterait un format 19,5:9, des bordures extrêmement fines et symétriques, des angles plus arrondis, un écran plat et une définition proche de la 2K.

Une approche qui pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’un appareil haut de gamme plus facile à utiliser au quotidien.

Une batterie qui pourrait dépasser les 7 000 mAh

L’une des informations les plus marquantes concerne l’autonomie. Interrogé sur Weibo, Digital Chat Station a laissé entendre que la capacité commencerait par le chiffre « 7 », suggérant une batterie d’au moins 7 000 mAh.

Si la fuite se confirme, Xiaomi franchirait un nouveau cap grâce aux batteries au silicium-carbone, une technologie qui permet d’augmenter considérablement la densité énergétique sans alourdir excessivement le smartphone.

À titre de comparaison, la majorité des flagships premium actuels oscillent encore entre 5 000 et 6 000 mAh.

Xiaomi prépare la montée en puissance des capteurs 200 mégapixels

La photographie devrait également connaître une évolution majeure. Selon la fuite, la série Xiaomi 18 intégrerait un système à double capteur 200 mégapixels, une configuration encore rare sur le marché.

Les détails techniques restent inconnus, mais cette approche pourrait concerner le capteur principal et un téléobjectif périscopique haute résolution.

Xiaomi poursuit ainsi sa stratégie consistant à transformer ses modèles Ultra et Pro en véritables vitrines technologiques pour la photo mobile.

Une nouvelle technologie d’écran pour les modèles Pro

Les Xiaomi 18 Pro recevraient également une technologie d’affichage inédite. Le leaker n’a pas précisé sa nature, mais parle d’une amélioration exclusive aux modèles les plus premium de la gamme.

Cette nouveauté pourrait accompagner le retour de l’écran secondaire arrière déjà aperçu sur les générations précédentes.

L’IA au cœur du second écran

D’autres rumeurs évoquent une utilisation beaucoup plus avancée de l’écran arrière. Selon le leaker Smart Pikachu, Xiaomi travaillerait sur une expérience de bureau alimentée par l’IA capable d’exploiter cet écran secondaire pour afficher des informations contextuelles, des widgets intelligents ou des interactions avec des agents IA.

La même logique pourrait également être appliquée au futur smartphone pliant de la marque, souvent évoqué sous le nom de Xiaomi 18 Fold.

Xiaomi veut prendre l’avantage avant Apple

Le calendrier n’est pas anodin. Xiaomi, Vivo et OPPO chercheraient tous à lancer leurs flagships dès septembre, avant les annonces automnales d’Apple.

Avec un Snapdragon 8 Elite Gen 6 en exclusivité, une batterie potentiellement supérieure à 7 000 mAh et des capteurs photo 200 MP, Xiaomi semble vouloir concentrer plusieurs arguments majeurs dans une seule génération.

La stratégie est claire : proposer des innovations matérielles visibles et immédiatement compréhensibles par les consommateurs, là où certains concurrents privilégient désormais davantage les évolutions logicielles et l’intelligence artificielle.

Si ces informations se confirment, la série Xiaomi 18 pourrait bien devenir l’une des sorties les plus ambitieuses de 2026.