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OpenAI veut transformer ChatGPT en « super app » : la fin du simple chatbot approche

OpenAI veut transformer ChatGPT en « super app » : la fin du simple chatbot approche

ChatGPT pourrait bientôt devenir bien plus qu’un assistant conversationnel. Selon plusieurs informations récentes, OpenAI prépare une transformation majeure de sa plateforme afin d’en faire un véritable système d’exploitation personnel basé sur des agents d’intelligence artificielle.

L’objectif est ambitieux : passer d’un chatbot capable de répondre à des questions à un assistant intelligent capable d’agir, d’organiser et d’exécuter des tâches dans la vie quotidienne comme dans le monde professionnel.

Si cette vision se concrétise, elle pourrait redéfinir la manière dont nous utilisons les logiciels au cours de la prochaine décennie.

OpenAI mise désormais sur les agents IA

Selon le Financial Times, la direction d’OpenAI considère que l’avenir de l’intelligence artificielle ne repose plus uniquement sur les conversations. La prochaine étape consiste à créer des agents capables d’agir directement au nom des utilisateurs.

Ces systèmes pourraient gérer un agenda, réserver des voyages, organiser des réunions, rédiger du contenu, développer du code, automatiser des tâches complexes, et coordonner plusieurs services numériques.

L’idée est de faire de ChatGPT un assistant permanent, capable de comprendre les besoins de l’utilisateur et d’intervenir de manière proactive.

ChatGPT veut devenir la nouvelle interface informatique

Cette évolution traduit un changement stratégique profond. Depuis l’arrivée des smartphones, notre interaction avec la technologie repose principalement sur des applications distinctes. Chaque besoin implique l’ouverture d’un logiciel spécifique.

Au lieu de naviguer entre plusieurs applications, l’utilisateur pourrait simplement dialoguer avec un assistant capable d’orchestrer toutes ces actions en arrière-plan.

Dans cette vision, ChatGPT deviendrait une couche d’intelligence située au-dessus des applications elles-mêmes.

Codex joue un rôle central dans cette stratégie

L’un des moteurs de cette transformation est Codex. La plateforme dédiée au développement logiciel connaît une forte croissance et démontre le potentiel économique des agents spécialisés.

Pour OpenAI, les outils capables d’écrire du code, d’automatiser des tâches ou d’exécuter des workflows complexes pourraient représenter une opportunité bien plus importante que les simples conversations textuelles.

Cette approche rapproche progressivement ChatGPT d’un véritable collaborateur numérique.

Une intégration plus profonde avec les services tiers

Pour devenir une super app, ChatGPT devra également s’ouvrir davantage aux autres plateformes. Plusieurs partenaires seraient déjà au cœur de cette stratégie.

Des services comme Canva ou Booking.com pourraient bénéficier d’intégrations plus poussées, permettant à l’assistant de créer, réserver ou organiser directement certaines actions sans quitter l’interface.

Cette logique rappelle les super apps asiatiques comme WeChat, qui regroupent de multiples services au sein d’une même expérience utilisateur.

La pression concurrentielle accélère la transformation

Cette évolution intervient alors que la concurrence s’intensifie. OpenAI doit désormais faire face à des rivaux particulièrement agressifs :

Le marché évolue rapidement d’une bataille des modèles vers une bataille des usages. La question n’est plus seulement de savoir quelle IA répond le mieux, mais laquelle devient indispensable au quotidien.

L’entreprise se tourne de plus en plus vers les professionnels

Cette transformation est également motivée par des enjeux financiers. Les produits destinés aux entreprises représentent une part croissante des revenus d’OpenAI.

Les agents capables d’automatiser des tâches professionnelles, de développer du logiciel ou de gérer des opérations complexes offrent des perspectives économiques beaucoup plus importantes que les utilisateurs gratuits du chatbot.

ChatGPT devient progressivement une plateforme de productivité avant de rester un simple outil conversationnel.

Une nouvelle génération d’assistants numériques

Si OpenAI réussit son pari, ChatGPT pourrait devenir l’un des premiers véritables assistants numériques universels. L’utilisateur n’ouvrirait plus forcément un moteur de recherche, une application de réservation ou un logiciel bureautique. Il exprimerait simplement un objectif.

L’IA se chargerait ensuite de trouver les informations, prendre les décisions nécessaires et exécuter les actions.

Cette vision reste encore en construction, mais elle illustre parfaitement l’évolution actuelle du secteur : l’intelligence artificielle ne cherche plus seulement à répondre à nos questions. Elle cherche désormais à travailler avec nous.

Et potentiellement, à notre place.