Xiaomi 17 Pro & 17 Pro Max : les prix des pièces détachées révélés… et certains font mal

Quelques jours après le lancement officiel des Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max, la marque a discrètement mis en ligne la liste officielle des prix des pièces détachées sur son site.

Si certaines réparations restent abordables, d’autres, en revanche, pourraient sérieusement faire grimacer les utilisateurs en cas de casse.

Des composants basiques à prix doux

Pour le Xiaomi 17 Pro, les pièces les plus courantes restent relativement accessibles. On retrouve :

Batterie : 199 yuans (~28 €)

Chargeur : 55 yuans (~8 €)

Câble USB-C : 19 yuans (~3 €)

Haut-parleur supérieur : 15 yuans (~2 €)

Haut-parleur inférieur : 25 yuans (~4 €)

Même certaines caméras restent raisonnables :

Caméra frontale : 65 yuans (~9 €)

Ultra grand-angle arrière : 80 yuans (~11 €)

Mais d’autres éléments coûtent bien plus cher…

Caméras et composants premium : la facture grimpe

Les modules photo haut de gamme font partie des éléments les plus coûteux à remplacer :

Caméra arrière grand-angle : 450 yuans (~63 €)

Caméra périscopique : 245 yuans (~34 €)

Côté écran, on retrouve un panneau OLED facturé 990 yuans (~139 €), tandis que le panneau arrière en verre est proposé à 425 yuans (~60 €).

Mais le sommet du tarif est réservé à la carte mère, dont le prix varie selon la configuration :

Configuration Prix (Xiaomi 17 Pro) 12 Go + 256 Go 2 730 yuans (~382 €) 12 Go + 512 Go 2 840 yuans (~398 €) 16 Go + 512 Go 2 940 yuans (~412 €) 16 Go + 1 To 3 190 yuans (~447 €)

Le Xiaomi 17 Pro Max, encore plus premium

Sans surprise, le 17 Pro Max voit ses tarifs grimper légèrement :

Écran OLED : 1 050 yuans (~147 €)

Coque arrière : 495 yuans (~69 €)

Caméra téléobjectif : 350 yuans (~49 €)

La carte mère, selon les variantes, monte jusqu’à 3 450 yuans (~483 €) pour le modèle 16 Go + 1 To.

Un flagship abordable à l’achat… mais pas forcément en réparation

Avec un prix de départ à 4 999 yuans (~640 €), les Xiaomi 17 Pro et Pro Max offrent un excellent rapport qualité-prix à l’achat. Mais en cas de casse, notamment de la carte mère ou de l’écran, la facture de réparation peut dépasser les 400 euros — soit près de la moitié du prix du smartphone neuf.

Xiaomi a au moins le mérite d’être transparent. Mais si vous optez pour ces modèles, mieux vaut envisager une coque solide et une assurance casse, histoire d’éviter les mauvaises surprises.