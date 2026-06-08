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Xbox Games Showcase 2026 : toutes les annonces majeures, de Gears of War E-Day à Persona 6

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Après un Summer Game Fest particulièrement dense et un State of Play salué par les joueurs, Microsoft devait répondre présent. Pour son premier Xbox Games Showcase sous la direction d’Asha Sharma, successeure de Phil Spencer, la firme de Redmond a livré une conférence spectaculaire mêlant blockbusters, retours de licences cultes et nouvelles surprises.

Avec une stratégie désormais plus agressive et un calendrier 2026-2027 particulièrement ambitieux, Xbox a envoyé un message clair : la marque veut reprendre le contrôle de la conversation.

Gears of War E-Day ouvre le bal avec une démonstration explosive

Microsoft n’a pas perdu de temps.

La conférence s’est ouverte avec une longue séquence de gameplay de Gears of War E-Day, offrant enfin un aperçu concret du préquel tant attendu. Entre combats brutaux, exécutions spectaculaires et apparition finale de Marcus Fenix, le jeu a immédiatement donné le ton.

Prévu pour le 6 octobre 2026 sur Xbox et PC, E-Day s’annonce déjà comme l’un des plus gros lancements exclusifs de la génération.

Fable et Halo incarnent le futur des licences historiques

Parmi les autres piliers du showcase, Fable a dévoilé une nouvelle bande-annonce plus sombre que les précédentes présentations.

Le reboot de Playground Games semble adopter une approche plus mature tout en conservant son identité fantasy britannique. Sa sortie est désormais fixée au 23 février 2027.

De son côté, Halo Campaign Evolved a confirmé le retour du Master Chief dans une nouvelle aventure qui enrichira la campagne avec trois missions inédites. Disponible dès le 28 juillet 2026, le projet pourrait marquer le véritable renouveau de la franchise.

Persona, Metro et A Plague Tale brillent parmi les grands retours

Les amateurs de RPG japonais ont été particulièrement gâtés.

Persona 4 Revival a enfin reçu une date de sortie fixée au 18 février 2027, tandis que la surprise de fin de conférence est venue d’un teaser inattendu de Persona 6.

Atlus n’a montré que très peu d’éléments, mais l’annonce à elle seule a suffi à enflammer les réseaux sociaux.

Dans un registre plus sombre, Resonance : A Plague Tale Legacy a confirmé son arrivée le 27 août 2026, tandis que Metro 2039 poursuivra l’univers post-apocalyptique de la franchise à partir de février 2027.

Xbox mise aussi sur de nouvelles expériences

Au-delà des suites attendues, plusieurs nouvelles licences ont retenu l’attention. Join Us propose aux joueurs de créer leur propre culte apocalyptique en coopération jusqu’à quatre participants.

Magicians: The Devil’s Deal mélange magie et aventure narrative dans une expérience à la première personne particulièrement intrigante.

Enfin, Vivarium, avec sa direction artistique évoquant certains films du Studio Ghibli, s’est imposé comme l’une des surprises indépendantes les plus séduisantes du show.

Le retour de franchises cultes continue

Les nostalgiques ont également eu leur dose de bonnes nouvelles. Crazy Taxi : World Tour ressuscite la célèbre licence d’arcade dans une aventure totalement repensée. Spyro : A Realm Beyond marque quant à lui le retour du dragon violet dans une nouvelle aventure prévue pour le printemps 2027.

Même Castlevania revient avec Belmont’s Curse, une suite située plusieurs décennies après Dracula’s Curse et attendue pour octobre 2026.

Microsoft renforce son écosystème

Le showcase ne s’est pas limité aux jeux.

Microsoft a également dévoilé une Xbox 25 th Anniversary Collection, une console collector célébrant les 25 ans de la marque avec un design inspiré de la première Xbox et des éléments translucides particulièrement réussis.

Du côté des jeux-service, les annonces se sont multipliées :

Sea of Thieves reçoit le mode Custom Seas ;

Fallout 76 accueille l’extension Infestations ;

Elder Scrolls Online lance Return of the Thieves Guild ;

Microsoft Flight Simulator 2024 enrichit sa carte des États-Unis ;

Age of Empires IV prépare l’extension Raiders of the North.

Call of Duty clôture le show

Comme souvent chez Xbox, la conclusion a été confiée à Call of Duty. Modern Warfare 4 DMZ a présenté son nouveau mode extraction free-to-play qui emmènera les joueurs dans une version militarisée de la Corée du Nord.

Prévu pour le 23 octobre 2026, il pourrait devenir l’un des plus gros lancements multijoueurs de l’année.

Xbox reprend l’initiative

Ce Xbox Games Showcase 2026 marque un tournant stratégique important.

Sous l’impulsion d’Asha Sharma, Microsoft semble vouloir retrouver un équilibre entre exclusivités majeures, nouvelles licences et services à long terme. Plus encore, la conférence démontre que Xbox possède désormais l’un des calendriers les plus solides de l’industrie pour 2026 et 2027.

Entre Gears of War E-Day, Fable, Persona 6, Metro 2039, State of Decay 3 et Clockwork Revolution, la marque dispose enfin d’une feuille de route capable de rivaliser avec les meilleurs événements de l’année.

Après plusieurs années de transition, Xbox semble prête à entrer dans une nouvelle phase de son histoire.